Антикоррупционный суд отменил арест денег Дубневича
119 тысяч долларов и 102 тысячи евро наличности, принадлежащей народному депутату Ярославу Дубневичу, теперь решением Высшего антикоррупционного суда больше не под арестом. Речь о деньгах, которые НАБУ нашло во время обыска в доме политика.
Суд отменил арест наличных Дубневича
Следственный судья ВАКС (Высший антикоррупционный суд) Сергей Мойсак 11 января принял решение об отмене ареста наличных нардепа и члена группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Подробности рассказали в "Слово и дело".
В этот же день ВАКС отказал в заочном аресте Януковича: детали
О каких деньгах идет речь
27 декабря еще 2019 года детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) провели обыск в доме Ярослава Дубневича. Там в сейфе нашли 119 000 долларов и 102 000 евро. Жена Дубневича заверила, что это деньги ее мужа.
- Следственный судья ВАКС сначала не арестовал деньги, которые изъяло НАБУ.
- Но впоследствии арест таки наложили – решением апелляционной палаты суда.
Почему ВАКС отменил арест наличных
Зять Дубневича Михаил Пиртко заявил, что эти деньги – его. Мол, он дал наличные тестю на хранение, потому что ехал на отдых. Причем факт передачи денег Дубневичу подтвержден.
- Подтверждение – это решение судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка от 17 апреля 2020.
- Тогда Пиртко просил суд признать действительным договор (устный) хранения денег от 23 декабря 2019 между Дубневичем и им, а также обязать вернуть эти деньги.
Коротко о деле против Ярослава Дубневича
Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура считают организатором схемы по завладению деньгами – 93,28 миллиона гривен – Укрзализныци.
- Эти деньги якобы удалось "заработать" на поставке товаров по завышенным ценам в период с 2015 до 2017.
- Дубневич, по версии следствия, способствовал этому как глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.
Дубневича задержали и отправили в СИЗО в 2019, но 8 ноября он вышел под залог в почти 100 миллионов гривен. Расследование дела завершили в апреле 2020, сейчас оно находится в суде.
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