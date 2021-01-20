119 тысяч долларов и 102 тысячи евро наличности, принадлежащей народному депутату Ярославу Дубневичу, теперь решением Высшего антикоррупционного суда больше не под арестом. Речь о деньгах, которые НАБУ нашло во время обыска в доме политика.

Суд отменил арест наличных Дубневича

Следственный судья ВАКС (Высший антикоррупционный суд) Сергей Мойсак 11 января принял решение об отмене ареста наличных нардепа и члена группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Подробности рассказали в "Слово и дело".

В этот же день ВАКС отказал в заочном аресте Януковича: детали

О каких деньгах идет речь

27 декабря еще 2019 года детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) провели обыск в доме Ярослава Дубневича. Там в сейфе нашли 119 000 долларов и 102 000 евро. Жена Дубневича заверила, что это деньги ее мужа.

Следственный судья ВАКС сначала не арестовал деньги, которые изъяло НАБУ.

Но впоследствии арест таки наложили – решением апелляционной палаты суда.

Почему ВАКС отменил арест наличных

Зять Дубневича Михаил Пиртко заявил, что эти деньги – его. Мол, он дал наличные тестю на хранение, потому что ехал на отдых. Причем факт передачи денег Дубневичу подтвержден.

Подтверждение – это решение судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка от 17 апреля 2020.

Тогда Пиртко просил суд признать действительным договор (устный) хранения денег от 23 декабря 2019 между Дубневичем и им, а также обязать вернуть эти деньги.

Именно со ссылкой на это решение Вовка судья ВКС Мойсак арест наличных Дубневича и отменил.

Коротко о деле против Ярослава Дубневича

Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура считают организатором схемы по завладению деньгами – 93,28 миллиона гривен – Укрзализныци.

Эти деньги якобы удалось "заработать" на поставке товаров по завышенным ценам в период с 2015 до 2017.

Дубневич, по версии следствия, способствовал этому как глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.