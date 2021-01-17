Анонсированное боевиками возвращение в Украину пленных: СБУ всех проверит
Служба безопасности Украины проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали представители оккупационных администраций на Донбассе.
Что об этом известно
Такое заявление сделал внештатный советник главы Офиса Президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.
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Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встречу этих лиц через линию разграничения, если он состоится, организуют уполномоченные государственные органы Украины,
– отметил он.
Арестович подчеркнул, что украинская делегация в ТКГ рассматривает намерение боевиков передать Украине пленных:
- "Как попытку давления России на украинскую сторону переговоров";
- "Как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, содержащей, например, еще и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19".
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Возвращение пленных на территорию Украины: главное
- Ранее в СМИ появилась информация, что боевики якобы хотят передать Украине пленных. В частности, женщин, пожилых и больных людей.
- Правда, такая передача должна состояться не в руки представителей официального Киева, а одному из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил боевиков и Медведчука в срыве международных договоренностей.
- Политик отметил, что частные лица не могут вмешиваться в межгосударственные конфликты, а переговоры по обмену осуществляют украинские государственные органы в рамках политических соглашений.
- Поэтому такие заявления, как говорит Кравчук, являются намерением уклониться от международных договоренностей, в которых Россия является стороной конфликта.
- Между тем, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова помочь освобождению украинцев, которые находятся в плену у оккупантов.
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