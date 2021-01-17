Служба безопасности Украины проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали представители оккупационных администраций на Донбассе.

Что об этом известно

Такое заявление сделал внештатный советник главы Офиса Президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встречу этих лиц через линию разграничения, если он состоится, организуют уполномоченные государственные органы Украины,

– отметил он.

Арестович подчеркнул, что украинская делегация в ТКГ рассматривает намерение боевиков передать Украине пленных:

"Как попытку давления России на украинскую сторону переговоров";

"Как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, содержащей, например, еще и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19".

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