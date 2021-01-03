Аномальная зима в Крыму: зафиксирован температурный рекорд
В первые дни 2020 года во временно оккупированном Симферополе синоптики зафиксировали температурный рекорд. Средняя суточная температура воздуха оказалась выше многолетних показателей на 11,1 градуса.
Аномальная зима в Крыму
Температура воздуха 2 января составила +12 ... + 18 градусов. Об этом сообщил крымский гидрометцентр.
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В горах воздух прогрелся до +7 ... + 10 градусов. В Белогорске столбик термометра опустился до -1 градуса, а на Ай-Петри – 0 градусов.
Средняя суточная температура воздухе 1 января в Симферополе составила рекордный максимум – +11,3 градуса.
Каким будет январь на полуострове
- Среднемесячная температура в январе будет на 1 градус выше многолетних показателей.
- Месячное количество осадков на полуострове прогнозируют меньше нормы.
- По данным синоптика Вазиры Мартазиновой, ближайшие полгода в Крыму будут сухими.
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