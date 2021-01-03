В первые дни 2020 года во временно оккупированном Симферополе синоптики зафиксировали температурный рекорд. Средняя суточная температура воздуха оказалась выше многолетних показателей на 11,1 градуса.

Аномальная зима в Крыму Температура воздуха 2 января составила +12 ... + 18 градусов. Об этом сообщил крымский гидрометцентр. Читайте также В оккупированном Крыму из-за засухи исчез водопад Су-Учхан: фото В горах воздух прогрелся до +7 ... + 10 градусов. В Белогорске столбик термометра опустился до -1 градуса, а на Ай-Петри – 0 градусов. Средняя суточная температура воздухе 1 ​​января в Симферополе составила рекордный максимум – +11,3 градуса. Обратите внимание! По данным российского гидрометцентра, самую высокую температуру в Крыму 2 января зафиксировали в 1953 году. Тогда воздух прогрелся до +14,7 градуса. А самая холодная была в 1942 году – столбик термометра опустился до -13,3 градуса. Каким будет январь на полуострове Среднемесячная температура в январе будет на 1 градус выше многолетних показателей.

Месячное количество осадков на полуострове прогнозируют меньше нормы.

По данным синоптика Вазиры Мартазиновой, ближайшие полгода в Крыму будут сухими.