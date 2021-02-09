Так Арахамия прокомментировал запрет доступа в Раду журналистам заблокированных ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Соответствующее заявление он сделал после встреча "слуг народа" с президентом Владимиром Зеленским в ОПУ. Их совещание состоялось вечером 9 февраля.

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Арахамия о журналистах медведчуковских телеканалов: детали

Руководитель "Слуги народа" подчеркнул, что если телеканал запретили, и он уже не имеет права в Украине функционировать – соответственно, журналисты такого вещателя также не могут работать.

Если логика – такая. Они проходят аккредитацию в Раде как представители определенного медиа, а это медиа уже не существует или не может работать. Следовательно, и его журналисты теряют аккредитацию,

– отметил он.

Однако, добавляет Арахамия, журналисты могут как фрилансеры или вне штата работать в нескольких изданиях.

"И если такие издания имеют полноценную возможность работать в Украине и подаваться на аккредитацию. То, думаю, что в таком случае Аппарат ВР точно даст возможность журналисту осуществлять свою профессиональную деятельность", – отметил парламентарий.

В завершение Арахамия подчеркнул, что в этом вопросе за более подробными разъяснениями следует обратиться к юристам Аппарата Рады. Дело в том, что именно Аппарат выдает аккредитации и нардепы никак на это не влияют.

Кроме того, он рассказал, что в политсиле еще не обсуждали законопроект "Евросолидарности" о запрете доступа в Раду журналистам медведчуковских телеканалов.

Заметим! телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne только заблокировали в Украине. Как уверяют в Нацсовете по вопросам ТВ, лицензию у них никто не отбирал. И это может сделать только суд. Так что, юридически они не запрещены.

Что еще сказал Арахамия

Обсуждали повестку дня Рады на следующую неделю (16 – 20 февраля). Прежде всего речь шла о вторнике и четверге (16 и 18 февраля соответственно).

В целом очень много законопроектов планирует рассмотреть Рада на следующей неделе.

Ситуацию с Юрием Витренко вообще не обсуждали. Ранее озвученная нформация является неправдивой (Юрий Витренко до сих пор исполняет обязанности министра энергетики, поскольку нардепы его кандидатуру не поддержали дважды – 24 канал).

Также никаких разговоров не было о санкциях. Учитывая это Арахамия подчеркнул, что много "слуг народа" также находятся под санкциями со стороны России.

Была лишь часть депутатов, потому что принять всех – невозможно. И следует ожидать еще одну такую ​​встречу 10 февраля.

Коментарий Арахамии о совещании "слуг народа" у президента: смотрите видео