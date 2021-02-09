Заберут ли аккредитацию у журналистов заблокированных медведчуковских каналов: ответ Арахамии
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил, что аккредитации журналистов для посещения Верховной Рады могут аннулировать. Но только в случае, если их медиа не имеют права осуществлять деятельность в Украине. Правда, журналисты могут работать вне штата или как фрилансеры и в других СМИ. Поэтому к ним такие санкции применять нельзя.
Источник:PavlovskyNews
Так Арахамия прокомментировал запрет доступа в Раду журналистам заблокированных ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Соответствующее заявление он сделал после встреча "слуг народа" с президентом Владимиром Зеленским в ОПУ. Их совещание состоялось вечером 9 февраля.
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Арахамия о журналистах медведчуковских телеканалов: детали
Руководитель "Слуги народа" подчеркнул, что если телеканал запретили, и он уже не имеет права в Украине функционировать – соответственно, журналисты такого вещателя также не могут работать.
Если логика – такая. Они проходят аккредитацию в Раде как представители определенного медиа, а это медиа уже не существует или не может работать. Следовательно, и его журналисты теряют аккредитацию,
– отметил он.
Однако, добавляет Арахамия, журналисты могут как фрилансеры или вне штата работать в нескольких изданиях.
"И если такие издания имеют полноценную возможность работать в Украине и подаваться на аккредитацию. То, думаю, что в таком случае Аппарат ВР точно даст возможность журналисту осуществлять свою профессиональную деятельность", – отметил парламентарий.
В завершение Арахамия подчеркнул, что в этом вопросе за более подробными разъяснениями следует обратиться к юристам Аппарата Рады. Дело в том, что именно Аппарат выдает аккредитации и нардепы никак на это не влияют.
Кроме того, он рассказал, что в политсиле еще не обсуждали законопроект "Евросолидарности" о запрете доступа в Раду журналистам медведчуковских телеканалов.
Что еще сказал Арахамия
- Обсуждали повестку дня Рады на следующую неделю (16 – 20 февраля). Прежде всего речь шла о вторнике и четверге (16 и 18 февраля соответственно).
- В целом очень много законопроектов планирует рассмотреть Рада на следующей неделе.
- Ситуацию с Юрием Витренко вообще не обсуждали. Ранее озвученная нформация является неправдивой (Юрий Витренко до сих пор исполняет обязанности министра энергетики, поскольку нардепы его кандидатуру не поддержали дважды – 24 канал).
- Также никаких разговоров не было о санкциях. Учитывая это Арахамия подчеркнул, что много "слуг народа" также находятся под санкциями со стороны России.
- Была лишь часть депутатов, потому что принять всех – невозможно. И следует ожидать еще одну такую встречу 10 февраля.
Коментарий Арахамии о совещании "слуг народа" у президента: смотрите видео
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Блокировка медведчуковских каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK: главное
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений – 5 лет.
- Казак – бизнес-партнер Медведчука, и согласно расследованиями активистов, речь фактически о компаниях, принадлежащих куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", работающая на оккупированной Луганщине.
- Единственный, из СНБО, кто не поддержал вышеуказанные санкции был спикер Рады Дмитрий Разумков. Свое решение он объяснил тем, что санкции против вещателей – это плохо, независимо от того, чьи они.
Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала
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