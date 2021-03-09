Данилов считает, что английский должен стать вторым официальным языком в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны считает, что вторым официальным языком в Украине должен стать английский. По мнению Данилова, за 30 лет независимости достаточно внимания на него не обратили. Зато с русским языком происходили "политические заигрывания".
Источник:24 канал
Об этом секретарь СНБО заявил во время форума "Украина 30". Данилов также отметил, что за три десятилетия независимости Украины и украинский язык не определили, как фундаментальный и первичный.
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Это позволит обезопасить от атак, от которых страдаем, – Данилов
И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были ограждены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от Российской Федерации,
– сказал Данилов.
Русскому языку было слишком много внимания
Зато русскому языку уделяли много политического внимания, что и "выкопало яму" для сегодняшней ситуации. Ведь именно на русском языке транслирует свою пропаганду Москва.
Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы. Его не надо учить, его нужно знать,
– добавил Данилов.
Эту идею Данилов уже озвучивал в июле 2020
Отметим, что это не впервые секретарь СНБО высказывает такую идею. Еще в июле 2020 года он подчеркивал на необходимости введения английского, как второго официального. Также Данилов подчеркивал, что необходимости в статусе для русского языка нет.
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