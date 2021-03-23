Десятки автозаков и полиции: в Киеве слушают дело Антоненко
В Шевченковском райсуде Киева 23 марта проходит заседание по делу Андрея Антоненко. Его адвокаты будут ходатайствовать об изменении меры пресечения.
Источник:24 канал
За несколько часов до заседания под зданием суда появились десятки правоохранителей. Самого Антоненко тоже под конвоем привезли из СИЗО.
К теме Антоненко должен быть рядом со своей семьей, – Кузьменко об изменении меры пресечения
Заседание по делу Антоненко
Суд 23 марта исследует 4 том материалов дела. В частности, изучают материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов. На этот раз рассмотрение состоится в присутствии самого Андрея Антоненко.
На предварительное заседание его доставили из-за вспышки коронавируса среди сотрудников Национальной гвардии, которые должны были конвоировать Антоненко. Слушания отложили из-за отказа Антоненко участвовать в формате видеоконференции.
Правоохранители под зданием суда, где рассматривают дело / Фото Владислава Соловьева для 24 канала
Ожидается, что адвокаты будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для Антоненко.
Дело Антоненко: коротко
- Певца Андрея Антоненко под псевдонимом Riffmaster подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Антоненко уже более года провел в СИЗО и получил существенные проблемы со здоровьем.
- Защита неоднократно просила об смягчении пресечения, однако суд регулярно в этом отказывает. Последний раз обращение отклонили 10 февраля.
- Другие подозреваемые по делу – Яна Дугарь и Юлия Кузьменко имеют более мягкие меры: Кузьменко находится под домашним арестом, а Дугарь имеет определенные судом обязательства.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета к обвинению могут применить санкции.
- Это произойдет, если оправдают фигурантов дела.
- В поддержку подозреваемых активисты регулярно проводят акции протеста.
Поделиться новостью