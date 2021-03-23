В Шевченковском райсуде Киева 23 марта проходит заседание по делу Андрея Антоненко. Его адвокаты будут ходатайствовать об изменении меры пресечения.

За несколько часов до заседания под зданием суда появились десятки правоохранителей. Самого Антоненко тоже под конвоем привезли из СИЗО.

К теме Антоненко должен быть рядом со своей семьей, – Кузьменко об изменении меры пресечения

Заседание по делу Антоненко

Суд 23 марта исследует 4 том материалов дела. В частности, изучают материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов. На этот раз рассмотрение состоится в присутствии самого Андрея Антоненко.

На предварительное заседание его доставили из-за вспышки коронавируса среди сотрудников Национальной гвардии, которые должны были конвоировать Антоненко. Слушания отложили из-за отказа Антоненко участвовать в формате видеоконференции.

Правоохранители под зданием суда, где рассматривают дело / Фото Владислава Соловьева для 24 канала

Ожидается, что адвокаты будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для Антоненко.

Обратите внимание! Рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко должны были еще 9 марта. Однако судебное заседание перенесли из-за одного из присяжных. Активисты в поддержку Антоненко устроили под зданием суда митинг.

Дело Антоненко: коротко