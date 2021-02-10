Андрея Антоненко не отпустили из-под стражи: апелляцию отклонили
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвоката Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита в который раз пытался добиться смягчения меры пресечения.
Источник:24 канал
Поэтому, Антоненко будет находиться под стражей до 2 апреля. Меру пресечения ему продлили еще 29 января.
Между тем Антоненко убежден, что белорусские записи свидетельствуют о его невиновности: видео
Судья не смог дочитать резолютивную часть, потому что из коридора начали выкрикивать "Ганьба". На заседание поддержать Антоненко, как обычно, пришли десятки людей.
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