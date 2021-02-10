Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвоката Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита в который раз пытался добиться смягчения меры пресечения.

Поэтому, Антоненко будет находиться под стражей до 2 апреля. Меру пресечения ему продлили еще 29 января.

Между тем Антоненко убежден, что белорусские записи свидетельствуют о его невиновности: видео

Судья не смог дочитать резолютивную часть, потому что из коридора начали выкрикивать "Ганьба". На заседание поддержать Антоненко, как обычно, пришли десятки людей.

Обратите внимание! Антоненко находится в СИЗО еще с 3 декабря 2019 года. Другие подозреваемые по этому делу имеют более мягкие меры пресечения: Юлия Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, а Яна Дугар имеет личные обязательства перед судом.

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