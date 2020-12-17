Глава Министерства обороны Андрей Таран анонсировал встречу с журналистом Юрием Бутусовым. Она должна состояться 19 декабря.

Планируется, что во время встречи Таран и Бутусов обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В Минобороны признали тональность предыдущего дискурса "эмоциональной и неуместной".

Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу,

– говорится в сообщении.

Сейчас Бутусов не сообщил ничего ни о встрече, ни о приглашении.

Что известно о конфликте