Таран готовится встретиться с Бутусовым: в Минобороны назвали конфликт "эмоциональным"
Глава Министерства обороны Андрей Таран анонсировал встречу с журналистом Юрием Бутусовым. Она должна состояться 19 декабря.
Планируется, что во время встречи Таран и Бутусов обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Важно Чиновники ВСУ наживались на захоронениях воинов из Донбасса: заявление Минобороны
В Минобороны признали тональность предыдущего дискурса "эмоциональной и неуместной".
Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу,
– говорится в сообщении.
Сейчас Бутусов не сообщил ничего ни о встрече, ни о приглашении.
Что известно о конфликте
- 8 декабря Министерство обороны предложило работу Бутусову, который критикует работу ведомства.
- В тот же день Бутусов заявил, что согласен работать в Министерстве обороны, ждет встречи с министром или президентом и имеет программу действий.
- 9 декабря поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
- Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех.
- Бутусов заявил, что подает в суд на ведомство и будет требовать извинений.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter