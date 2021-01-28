Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Андрей Портнов не рекомендовал Олега Татарова на должность его заместителя. Подбирает людей и проводит с ними собеседования специальный кадровый департамент.

Истчоник: "Новое время"

На момент, когда Офис Президента открывал вакансию заместителя председателя, было предложено несколько кандидатур и проведено собеседование. По словам Ермака, профессиональный уровень Татарова их устроил, что стало основанием для принятия решения.

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Почему Татров до сих пор работает в Офисе Президента

На вопрос, почему председатель ОП до сих пор не уволил Татарова, учитывая, что он фигурирует в расследовании об аферах с квартирами для Нацгвардии, тот ответил так: ",Прозвучавшие обвинения 4-летней давности и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП".

Журналист отметил, что тогда на эту должность можно взять и Николая Азарова, ведь его прежняя деятельность связана с режимом Виктора Януковича, но не с правлением Владимира Зеленского. На эти слова Андрей Ермак отреагировал так: "Немного некорректное сравнение. Я бы не сравнивал господина Азарова с господином Татаровим. То, что это дело имеет такой резонанс, и фигурантом может быть даже сотрудник Офиса Президента, – это было немыслимо ни при одном президенте Украины до этого".

Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, – есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде,

– заявил руководитель ОП.

Он отметил, что Офис Президента не сотрудничал с генпрокурором Ириной Венедиктов по делу Татарова.

Что известно о деле Татарова