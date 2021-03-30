28 марта 2021 года состоялись довыборы в 50-м избирательном округе Донецкой области. Победу там при активной помощи людей Ахметова одержал действующий мэр Доброполья Андрей Аксенов, который вскоре должен получить мандат народного депутата. Таким образом в Верховной Раде станет на одного российского агента больше.

Андрей Аксенов является фанатом "русского мира", в 2014 году был активным деятелем "русской весны”, когда организовал в поселке Новодонецкое незаконный "референдум" сепаратистов. Кроме того, Аксенов имеет паспорт гражданина страны-агрессора России, он скрывался от украинского правосудия, но был прощен и вернулся на место преступления и сейчас не имеет никаких проблем с фемидой. Более того, баллотируется в Верховную Раду и даже побеждает.

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Биография Андрея Аксенова

Андрей Аксенов родился 2 февраля 1971 года и большую часть своей жизни Андрей Аксенов был чиновником-приспособленцем с нравом самодура. В 2010 году его избрали председателем сельсовета поселка Новопетровское, являющегося пригородом райцентра Доброполье. Конечно, от "Партии регионов".

Сепаратист

Весной 2014 года Аксенов встал на сторону сепаратистов был одним из организаторов так называемого "референдума" за присоединение Донетчины к России 11 мая.

Этот факт подтверждается документально, в частности в открытых источниках есть немало доказательств преступной деятельности Аксенова. Зафиксирована она и на YouTube.

"Референдум" сепаратистов в селе Новодонецкое 11.05.2014:

На одном из роликов сторонники так называемой "ДНР" из Доброполья благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских председателей, которые "не дали им проголосовать".

Аксенов рассказывает о "референдуме":

В апреле 2014 года Аксенов блокировал патриотический автопробег "За единство Украины" и не разрешал его проведение, а во время общения с активистами заявил, что лично поддерживает присоединение к России. Также чиновник заявил, что обязан как глава поселка потакать желаниям сепаратистов, "даже если они захотят присоединиться к Гондурасу".

Как мэр на украинском языке это называется "голова"... я обязан выражать желания граждан, которые здесь живут. Вот они захотят в России остаться, и я обязан им сказать: да, надо остаться в России,

– Андрей Аксенов делает "явку с повинной".

К счастью, "русский мир" в Доброполье так и не пришел, а потому Андрей Аксенов бежал в оккупированный россиянами Крым. Там он получил российский паспорт и скрывался до конца 2014 года. После чего Аксенов спокойно вернулся в Доброполье. У новой власти вопросов к нему не было.

Мэр Доброполья

В 2015 году Аксенов победил на выборах мэра райцентра и стал главой Доброполье. При этом чиновник не скрывал своих антиукраинских взглядов, вел себя цинично и даже грубо. Например, в 2017 году в ходе сессии горсовета Аксенов отказался почтить память героев АТО и пригласил в здание, где проходила сессия, "титушек”, чтобы оказать сопротивление проукраинским активистам.

Для чего Аксенову российский паспорт:

В 2018 году украинская фемида наконец обратила внимание на мэра-сепаратиста. За год до этого блогер Денис Казанский провел собственное расследование и выяснил, что у Аксенова есть российский паспорт. Сделал он это довольно простым способом - "пробил" по российской базе. Почему этого не делали представители СБУ или полиции – вопрос риторический.

Нардеп Лубинец срывает покровы:

Тогда же Аксенов стал героем громкого расследования проекта "Донбасс. Реалии", и о его преступлениях рассказал с парламентской трибуны народный депутат Дмитро Лубинец.

Этот человек вообще не имел ни морального, ни законного права баллотироваться в мэры украинского города. В соответствии полученной копии формы №1П, заполненной собственноручно Аксеновым Андреем Анатольевичем, 21 июня 2014 года он написал заявление на получение паспорта гражданина РФ,

– нардеп Лубинец разоблачает мэра Доброполья 18 ноября 2017 года.

Уголовные дела

В конце концов на Аксенова завели уголовное дело, но он успел сбежать во временно оккупированный россиянами Крым.

Мэра объявили в розыск, а в горсовет пришли спецназовцы с обысками. Тогда же на дверях добропольского "белого дома" появилась ориентировка на фаната "русского мира".

При этом Аксенова судили вовсе не за сепаратизм, а за коррупционные преступления. Его обвиняли в подделке документов (ч. 4 ст. 358), растрате имущества (ч. 2, 3 ст. 191), Поводом для этого стало то, что мэр Доброполья, чтобы скрыть свое отсутствие на рабочем месте в мае 2017 года, подделал листок нетрудоспособности и на его основании получил заработную плату. Конечно, на судебные заседания беглец не появлялся. Что же касается организации "референдума", то за него судили других персонажей, а к Аксенову у силовиков претензий по этому вопросу не было.

Редкое появление мэра Аксенова на суде / Фото – ddk.dn.ua

В январе 2019 года Аксенов вернулся в Украину (по его словам, он лечился в Германии от онкозаболевания) и был отправлен под домашний арест. Впоследствии его заменили на личное обязательство.

Кстати, с момента своего бегства Аксенов оставался формально мэром Доброполья. По возвращении на родину суд отстранил его от обязанностей, но лишь на 2 месяца.

Новый старт

А дальше была весна, та самая, которая "сажать будем", но Аксенов этой судьбы избежал. Даже больше – сепаратист решился баллотироваться в Верховную Раду – на парламентских выборах он проиграл победителю в районе 1,5% – менее тысячи голосов. Депутатом тогда стал Руслан Требушкин, а Аксенов за год уверенно переизбрался на второй срок в мэры Доброполья. Результат в 58,4% показал, что пророссийские силы, к сожалению, имеют большую поддержку в прифронтовой зоне.

Аксенов рекламирует себя на языке оккупанта / Фото – Суспільне

Осенью 2020 года нардеп Требушкин победил на выборах мэра Покровска и сложил депутатский мандат. Тогда были объявлены довыборы на 50-м округе. Требушкин благословил Аксенова на участие в выборах. Также сепаратиста поддержали другие агенты влияния местного олигарха Рината Ахметова.

Поддержка Ахметова и админресурс сделали кампанию Аксенова легкой прогулкой – он очень уверенно победил на выборах 28 марта 2021 года и теперь имеет право стать народным депутатом Верховной Рады 9 созыва. В парламенте он планирует представлять партию "Порядок" – это один из политических проектов "на вырост", который находится в орбите олигарха. Того самого, что был против "референдума-2014" и даже призвал гудеть в гудок в знак протеста.