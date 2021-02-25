Анатолия Шария объявили в розыск
Служба безопасности Украины объявила пророссийского блогера Анатолия Шария в розыск. Сам Шарий должен был прийти на допрос 22 февраля в СБУ, однако вместо него явились только его защитники, 25 февраля блогер снова не явился на допрос.
Источник:СБУ
Адвокаты заверили, что СБУ знает, что Шарий находится в Испании, поэтому именно туда должны направить подозрение.
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Шарий снова не пришел на допрос
А для этого необходимо действовать через испанские правоохранительные органы. В СБУ, тем временем, назначили новый допрос блогера на 25 февраля. На него Шарий тоже не явился. Снова пришли адвокаты и ознакомились с материалами дела.
Главное о деле против Анатолия Шария:
- Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию.
- Дело касается сразу двух статей: о государственной измене и нарушении равноправия людей по их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Сам Шарий уверяет, что подозрение и повестку о вызове на допрос он якобы не получал.
- Более того, скандальный блогер уверяет, что все дела против него – политические.
- По информации СМИ, Шария должны были объявить в розыск сразу после его неявки на допрос 22 февраля.
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