Анатолий Шарий, которому объявили о подозрении в государственной измене, появился в графе розыска на сайте Министерства внутренних дел. В информации указано, что суд дал разрешение на задержание с целью привода.

Кроме черно-белого фото Шария, на сайте МВД можно ознакомиться с датой рождения подозреваемого и статьями, которые ему инкриминируют.

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Шарий – "лицо, скрывающееся от органов"

Согласно данным МВД, местом исчезновением Шария является Киев, а датой – 16 февраля 2021 года. Пророссийский блогер попал в категорию "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования".



На этом фото Шария узнать трудно / Скриншот с сайта МВД

Суд разрешил задержать Шария

Отметим, что ранее сообщили, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Шария. Это нужно сделать, чтобы избрать ему меру пресечения. Пока сам Шарий ни на один допрос в СБУ не появился.

Что известно о деле Шария