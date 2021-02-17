Только сейчас, после 8 лет системной работы против Украины, на Шария наконец обратили внимание украинские спецслужбы и дали оценку его действиям. 16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении пропагандисту.

Кто такой Шарий

За свои 42 года Анатолий Шарий был игроманом, аферистом, "журналистом-расследователем", продажным блогером, маргиналом, был обвинен в педофилии, стал жертвой режима Януковича, а затем сотрудничал с его "псами", создал секту и партию своего имени, стал рупором антиукраинской пропаганды и вестником "русского мира", сейчас он является долларовым миллионером и живет на дорогой вилле в Испании.

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Дело против Шария стало продолжением новой более решительной политики Украины в отношении пророссийской пропаганды как орудия гибридной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Так, в начале февраля 2021 года решением СНБО были введены санкции против каналов Медведчука и отключены эти рупоры Москвы из сети.

Один из лучших роликов в истории канала СБУ:

Биография Анатолия Шария

Анатолий Шарий родился 20 августа 1978 года в Киеве в обеспеченной советской семье. Дед работал на стройке на высоких должностях, отец был каким-то художником, мать – мастером на режимном заводе Киевприбор.

С детства Шарий много читал и имел репутацию вундеркинда. По его словам, он в 7 лет прочитал "Мастера и Маргариту" Булгакова, был отличником и постоянным участником олимпиад. Когда Толику было 12 лет отец ушел из семьи и оставил семью на произвол судьбы. Это были тяжелые времена, когда маминых заработков едва хватало на еду. Сыну же нравилась красивая жизнь и он видел ее – в Киеве в это время появились рестораны, иномарки, богачи-бизнесмены, эффектные бандиты, манящие казино и другие "элементы сладкой жизни", как сказали бы в предыдущую историческую эпоху.

Конечно, работать, чтобы получить все это, Толик не хотел, поэтому начал придумывать разнообразные "схемы", а когда идеи для афер исчерпывались – не брезговал разбоями и кражами. Шарий связался с "плохой компанией" и имел все шансы сесть еще в 16 лет, когда пошел на модное в те времена преступление – снял куртку с прохожего. Так Анатолий Шарий оказался в милиции. По неизвестным причинам дело тогда замяли – куртку вернули жертве, а Толика отпустили на волю. Никаких выводов он не сделал и продолжил играть с огнем.

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Болезнь Шария

К проблемам с законом добавилась болезнь – Анатолий Шарий стал ярым игроманом, он не выводился из многочисленных киевских казино, где спустил немало денег. Ради новой порции адреналина лудоман Шарий шел на новые аферы и преступления. Он устраивался на работу, втирался в доверие и воровал деньги, далее заработанное преступным путем "спускал" сначала на игровых автоматах, которые тогда были в Киеве буквально на каждом шагу, потом Шарий "подсел" на рулетку.

Из-за проблем с законом Шарий не получил высшего образования. Сам Шарий хвастался, что якобы получил военное образование в Институте разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище, но это не так. Такого выпускника в этом военном вузе не знают. Также Шарий не служил в армии, чтобы избежать призыва – похитил свое дело из военкомата, из-за этого боялся получать паспорт и сделал это лишь в 25 лет.

О деталях болезненной зависимости Анатолия Шария было снято несколько сюжетов, также ему была посвящена большая статья в газете "Сегодня" в 2007 году. Ссылка на статью до сих пор активна. В ней рассказывается, что лудоману помогла 18-летняя официантка Ольга Рабулец, которая имела несчастье влюбиться в Шария.

По другой версии, излечиться от игромании Шарию помогли евангелисты – именно этим объясняются сеансы публичных саморазоблачений и информационного самобичевания.

Шарий разоблачает Шария – раритетное видео:

Так или иначе, но Шарий избавился от игровой зависимости (хоть несколько раз и делал попытки суицида) и нашел новую работу. Ею стала журналистика – Шарий начал писать для женского глянца – выдавал себя за психолога и знатока душ, а впоследствии перешел в тогда респектабельную газету "Сегодня". В СМИ Шарий был как рыба в воде: эрудиция, природная интуиция и накопленный в 90-е опыт пригодились, а наглость и полное отсутствие принципов стали бонусом.

"Журналист-расследователь"

Довольно быстро Анатолий Шарий сделал себе имя в киевской желтой прессе и получил репутацию "информационного киллера" (местом временной дислокации стал сайт from-ua.com). Она усилилась после знакомства авантюрного склада бизнесменом и издателем сайта "Обозреватель" Михаилом Бродским. Тот поручил молодому медийщику в 2008 году целое направление – отдел журналистских расследований на "Обозревателе". Шарий принял вызов и стал "Александром Дубинским журналистских расследований" еще до появления Дубинского как явления в медиа.

Расследования Шария действительно оказались громкими – он писал про бордель для педофилов на базе детского дома, о милиции, крышующей казино, наркомафию и покрывающей преступников. Резонансные заявления не оставались без внимания и становились подушкой безопасности и дополнительными козырями для владельца "Обозревателя" в его игре, Шарию же приносили деньги и чувство собственной важности. Довольно быстро он "потерял берега " – тогда вместо игровой зависимости у него сформировалась зависимость медийная – он начал считать себя исключительным носителем истины.

Шарий расстреливает человека в кафе – видео 2011 года:

В 2010 году Шарий начал "проповедовать". Он заявлял, что ненавидит гомосексуалистов и цыган, а еще писал, что поддерживает инициативы Гитлера по уничтожению этих людей в годы Второй мировой.

Уголовные дела и побег из Украины

Вскоре у Шария начались проблемы – 1 мая 2011 года он поссорился с посетителем киевского кафе McDonalds, а когда тот предложил выйти на улицу и разобраться "по-мужски" – дважды выстрелил в него из травматического пистолета. И хоть жертва Шария отделалась легкими телесными и, по всей вероятности, была инициатором конфликта, милиция встала на сторону вовсе не журналиста. А все потому, что Шарий перешел дорогу любимцу Януковича министру внутренних дел Анатолию Могилеву.

На Шария завели уголовное дело по факту хулиганства. Сам журналист называл это дело политической расправой, а себя – "жертвой ментовского произвола". Сайт "Обозреватель" активно пиарил своего сотрудника и выставлял его жертвой репрессий.

Скриншоты не горят / Блоги Шария на сайте from-ua.com

Новая волна поднялась летом 2011 года, когда произошел инцидент в подпольном казино – там Шарий и дружественная ему съемочная группа канала "1+1" была блокирована, позже, когда Шарий ехал домой, его машину обстреляли из обреза. Сам Шарий назвал это покушением – милиция завела дело, оно было на личном контроле президента Януковича, генпрокурора Рената Кузьмина и главы МВД Могилева. Расследование пришло к выводу, что покушение было инсценировкой самого Шария. После этого на журналиста завели еще одно дело и ему пришлось стать беглецом от правосудия. Было ли покушение на самом деле, или это действительно фейк от известного мастера фейков – неизвестно до сих пор.

7 февраля 2012 года Шарий был объявлен в розыск, но подозреваемый, который был под сразу 2 подписками о невыезде, еще в январе покинул пределы Украины – он бежал в Москву по чужому паспорту, затем перебрался в Нидерланды, где у него нашлась сводная сестра. Так начались европейские приключения Шария. Он получил убежище в Литве – статус беженца позволил ему жить в Евросоюзе. В 2013 году его арестовали в Нидерландах по запросу Украины, МИД начал процесс экстрадиции, но Шарию удалось убедить местную Фемиду, что он является лицом, которое на родине преследуется по политическим причинам. В итоге Нидерланды встали на сторону изгнанника и Шария не отдали.

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Встал вопрос – за какой счет жить. Свое небольшое состояние Шарий оставил в Украине и оно отошло уже бывшей жене – Ольге Рабулец. Зато у него появилась новая подруга – Ольга Бондаренко, ее также надо было содержать, а жизнь в ЕС дорогая.

Диктор ютуб

Некоторое время Шарий пытался вернуться к противоправной деятельности (сестра пропагандиста уверяет, что это было сутенерство и распространение детской порнографии, но эти факты не доказаны окончательно. Впрочем, такое дело на Шария действительно завели в 2013 году в Нидерландах). Кроме того, он якобы через соцсети собирал деньги для онкобольных, которые потом тех денег не видели. А дальше беженцу улыбнулась судьба – в Украине началась Революция Достоинства, в это время в стране очень популярными стали так называемые "эксперты" или "блогеры". Поскольку украинцы не доверяли традиционным СМИ, которые были под влиянием "регионалов", блогеры создали иллюзию носителей честных новостей и аналитики, объясняли и разъясняли, что надо делать, как быть и что произойдет.

Что несет Шарий, осторожно – 18+:

Анатолий Шарий быстренько сообразил, что это золотая жила и влился в ряды "блогеров-экспертов" – он писал на фейсбуке и выкладывал небольшие ролики на ютуб. К нему пришла известность и популярность. Вскоре его канал стал одним из самых популярных из когорты подобных. При этом на то, что на роликах накручены лайки и просмотры, а сами ролики доминируют в выдаче, особо никто не обращал внимания. Впрочем, для начинающего блогера такая приязнь соцсетей является аномальной.

Довольно быстро Шарий отошел от поддержки "Майдана" и стал агитировать за другую сторону, а после открытой российской агрессии полностью перешел на сторону оккупантов и их приспешников. Шарий стал "сливным бачком" для распространения российских фейков в отношении Украины. Он рассказывал, что на Донбассе нет российских войск, что воюют украинцы с украинцами, хватался за любой фейк, чтобы дискредитировать Украину. Конечно, это все радушно тиражировали российские СМИ и их пророссийские коллеги в Украине. При этом он не боялся, что его уличат на лжи, это делали много раз, но он "работал" и дальше, поскольку справедливо считал, что у его "паствы" короткая память. По этой причине не боялся Шарий и компромата на себя – более скомпрометированного человека надо было еще поискать, но пропагандист стандартно отвечал "вы все врете" и распространял фейки далее.

Шарий нес откровенный бред, не боялся делать ксенофобские заявления, но популярность его только росла. К этому присоединились и украинские СМИ, которые транслировали чуть ли не каждое заявление пропагандиста и обсасывали, словно кость, едва ли не каждое его видео. Таким образом откровенный маргинал, что несет невесть что, неожиданно стал легитимным "рупором", у него появилась своя фан-база, сторонники и спонсоры, а российские каналы и каналы с орбиты Медведчука (NewsOne, а затем ZIK и 112 Украина) лепили из него образ "робин-гуда" и "голоса ваты".

"Партия Шария"

Следующим шагом стало создание собственной политсилы – под парламентские выборы 2019 Шарий на деньги своих поклонников – семьи Кацуб (чиновники-коррупционеры времен Януковича) запустил партию имени себя, символом которой был красный шарик клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно"). Основным рекламным ходом кампании стали провокации и инсценировки. Это привлекло внимание СМИ и добавило Шарию популярности.

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"Партия Шария" набрала 2% голосов и довольно громко заявила о себе, на местных выборах-2020 "шариевцы" прошли в отдельные местные советы и создали фракции, правда, большинство депутатов сразу отреклись от одиозного куратора.

Сам Шарий участия в выборах не принимал, поскольку не проживал в Украине, но активно все комментировал в качестве "говорящего председателя". Если раньше он жестко распекал президента Порошенко, то сейчас с еще большим энтузиазмом взялся за президента Зеленского. Подосланные Шарием "наемники" буквально преследовали Зеленского и даже не гнушались идти после него в туалет, чтобы "взять анализы". И это было только начало.

За что Шарию объявили подозрение / Скриншот сайта СБУ

Предатель по убеждению следователей СБУ