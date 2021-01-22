Ветеран АТО Анатолий Ганненко исчез в Черкасской области 28 декабря 2020 года. Последний раз его видели в селе Бобрица, где мужчина проводил время с друзьями в кафе. Известно, что Анатолий, оставив телефон на столе, вышел из заведения и не вернулся.

Конфликт в кафе накануне исчезновения

Сразу после исчезновения ветерана появились слухи, что в кафе, где он отдыхал, произошел конфликт. Однако собратья Анатолия уверяют, что никакого конфликта в тот вечер не было. Об этом пишет Ольга Худецкая на своей странице в фейсбуке.

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Хотя ветеран исчез еще в конце декабря, искать его начали только 6 января. По словам бывшей жены мужчины, следственная полиции на 5-й день призналась, что не знала о возможности вызова МЧС для поисков. Уже после жалоб родных началась широкомасштабная операция поисков. Однако, Анатолия до сих пор не нашли.

Волонтеры и ветераны, которые принимали и принимают в ней участие говорят, что искали действительно хорошо, с разбивкой по квадратам, привлечением ныряльщиков, аэроразведкой и тому подобное. Обращали внимание на все свежие прикопы,

– пишет Ольга Худецкая.

Полиция располагает данными о том, что Анатолия видели 29 и 31 декабря в Каневе. Однако информацию о возможных очевидцах не разглашают.

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Товарищи описывают пропавшего как "человека слова и дела"

Собратья Анатолия уверяют, что мужчина был психически здоров, потому версию о возможном суициде отвергают.

Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя – реально человек слова и дела. Я свидетель одного из промежутков его боевого пути,

– рассказывает ветеран АТО Андрей Подлесный.

Кроме того, в Каневском союзе участников АТО "Непокоренные" рассказали Watchers.Media, что Анатолий накануне исчезновения занимался подготовкой документов для трудоустройства на местном заводе.

Причина исчезновения ветерана до сих пор неизвестна. По состоянию на 22 января 2021 года поиски Анатолия Ганненко продолжаются.

"Полиция просит распространять информацию об Анатолии Ганненко, а также призывает водителей, которые 29 или 31 декабря двигались в районе улицы Героев Днепра в Каневе с включенными регистраторами, обратиться в полицию", – подытожила Ольга Худецкая.



Полиция разыскивает пропавшего ветерана АТО / фото из фейсбука Ольги Худецкой