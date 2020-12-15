Антимонопольный комитет сообщил, что признал действия группы ДТЭК в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в период с июля по октябрь 2019 года злоупотреблением монопольным положением. Следовательно, на компанию наложили штрафы на общую сумму более 275,2 миллиона гривен.

АМКУ установил, что "ДТЭК Западэнерго", начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСВ) объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки. Об этом говорится на сайте АМКУ.

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Это привело к росту объемов продаж ДТЭК электроэнергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электроэнергии на РСВ завышенные цены в часы максимальной нагрузки.

Обратите внимание! "Остров Бурштынской ТЭС" – зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит ОАО "ДТЭК Западэнерго".

Реакция ДТЭК

В ДТЭК назвали решение АМКУ предвзятым и заявили, что будут отстаивать свои интересы и репутацию в суде.

При рассмотрении дела Комитетом не было проведено надлежащего исследования функционирования рынка электроэнергии, были проигнорированы предоставленные доказательства и экспертные заключения. Считаем решение преждевременным, безосновательным и предвзятым по ряду причин,

– отметили там.

В "Западэнерго" добавили: ДТЭК не занимает доминирующего положения в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", полностью заменяемым путем импортного ресурса, испытывает значительную конкуренцию со стороны импортеров и не имеет рыночной власти.

Отмечается, что поставщиками электроэнергии в Бурштынском энергоострове кроме Бурштынской ТЭС (ДТЭК) является Калужская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС и импортеры электроэнергии из Словакии, Венгрии и Румынии.

Также в ДТЭК считают обвинения АМКУ относительно выкупа пропускной способности межгосударственных линий электропередач, якобы с целью ограничения доступа импортируемой электроэнергии из Словакии, предвзятым и немотивированным.

Справка: 100% компании ДТЭК принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.