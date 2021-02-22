В Америці не забаряться із затриманням Коломойського, – Фурса
У Сполучених Штатах Америки наклали санкції на майно українського олігарха Ігоря Коломойського, але підозри немає. Адже Україна не розслідує "відмивання" цих грошей.
Источник:24 канал
Те, що роблять українські правоохоронці, ніколи не впливає на американських. Таку думку висловив в ефірі інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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США має мотиви затримати Коломойського
За його словами, на щастя, Коломойський "наслідив" і там. Тому залишається питання, як доставити його з території України в будь-яку юрисдикцію, яка видає громадян України – США.
І там він би повторив долю Пабло Ескобара дуже швидко. В Америці не забаряться з тим, щоб його (Коломойського – 24 канал) затримати, тільки б у них дотягнулися до нього руки,
– зазначив Фурса.
Питання не в тому, як українська правоохоронна система впливає на американську. Питання в тому, як сказав експерт, що американська правоохоронна система впливає на українську.
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Що відомо про справу "Приватбанку": коротко
- Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним у 2016 році. Національний банк України визнав установу неплатоспроможною, тому держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- "Приватбанк" виграв в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Ігоря Коломойського та Андрія Боголюбова, які назвали націоналізацію незаконною.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка 14 листопада 2019 року передав справу щодо "Приватбанку" в НАБУ. Воно передало підозри у справі на погодження генпрокурорці Ірині Венедіктовій.
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