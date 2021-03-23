Более 44 миллионов американцев уже полностью вакцинировались от COVID-19 – это как население всей Украины. В то же время половина украинцев пока вакцинироваться не хочет, а те, кто готовы делать прививки – часто не имеют доступа к вакцине.

В некоторых городах Украины уже ввели третий локдаун. Все потому, что нет коллективного иммунитета.

Интересно Европа может достичь коллективного иммунитета против COVID-19 до июля, – комиссар ЕС

Многие люди опасаются прививаться. Государство в то же время пытается убедить, что это безопасно. Звезды, депутаты и сам президент – вакцинировались публично.

Заседание министров стран-членов НАТО

23 – 24 марта в Брюсселе состоится обсуждение министров иностранных дел стран-членов НАТО. В нем примет участие новый государственный секретарь США администрации Джо Байдена – Энтони Блинкен. Он уже сообщил, что намерен затронуть вопрос России, которая не имеет права запрещать странам быть членом Альянса.

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Испытания AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca прошла 3 фазу клинических испытаний. Как обнаружили, общая эффективность вакцины составляет 79%. В то же время для людей в возрасте от 65 лет – 80%. Также доказали, что препарат на 100% эффективен для предотвращения тяжелого течения болезни и госпитализации.

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