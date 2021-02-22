В Америке не замедлят с задержанием Коломойского, – Фурса
В Соединенных Штатах Америки наложили санкции на имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, но подозрения нет. Ведь Украина не расследует "отмывание" этих денег.
Источник:24 канал
То, что делают украинские правоохранители, никогда не влияет на американских. Такое мнение высказал в эфире инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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У США есть мотивы задержать Коломойского
По его словам, к счастью, Коломойский "наследил" и там. Поэтому остается вопрос, как доставить его с территории Украины в любую юрисдикцию, которая выдает граждан Украины – США.
И там он бы повторил судьбу Пабло Эскобара очень быстро. В Америке не замедлят с тем, чтобы его (Коломойского – 24 канал) задержать, только бы у них дотянулись до него руки,
– отметил Фурса.
Вопрос не в том, как украинская правоохранительная система влияет на американскую. Вопрос в том, как сказал эксперт, как американская правоохранительная система влияет на украинскую.
О перспективах дела "Приватбанка" и Коломойского: смотрите видео
Что известно о деле "Приватбанка": коротко
- Украина национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным в 2016 году. Национальный банк Украины признал учреждение неплатежеспособным, поэтому государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.
- "Приватбанк" выиграл в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Андрея Боголюбова, которые называли национализацию незаконной.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка 14 ноября 2019 года передал дело в отношении "Приватбанка" в НАБУ. Оно передало подозрения в деле согласования генпрокурору Ирине Венедиктовой.
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