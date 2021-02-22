В Соединенных Штатах Америки наложили санкции на имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, но подозрения нет. Ведь Украина не расследует "отмывание" этих денег.

То, что делают украинские правоохранители, никогда не влияет на американских. Такое мнение высказал в эфире инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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У США есть мотивы задержать Коломойского

По его словам, к счастью, Коломойский "наследил" и там. Поэтому остается вопрос, как доставить его с территории Украины в любую юрисдикцию, которая выдает граждан Украины – США.

И там он бы повторил судьбу Пабло Эскобара очень быстро. В Америке не замедлят с тем, чтобы его (Коломойского – 24 канал) задержать, только бы у них дотянулись до него руки,

– отметил Фурса.

Вопрос не в том, как украинская правоохранительная система влияет на американскую. Вопрос в том, как сказал эксперт, как американская правоохранительная система влияет на украинскую.

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