Бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и директор военного аналитического центра Потомак Филипп Карбер обратились к руководству Украины с открытым письмом по делу генерал-майора Виктора Назарова, бывшего начальника штаба АТО.

Виктор Назаров был приговорен к семи годам лишения свободы в связи с обвинением в служебной халатности, что привела к сбитию в июле 2014 года транспортного самолета ВСУ Ил-76 над Луганским аэропортом, в результате которого погибли 49 военнослужащих ВСУ. Полный текст открытого письма можно посмотреть по ссылке.

Как отмечают авторы обращения, единственным кто несет ответственность за сбитие самолета является Россия, однако этот очевидный факт все чаще теряется в экзальтированных попытках Украины найти и наказать "преступника" внутри страны.

И генерал-майор Назаров, и Вооруженные Силы Украины в этой ситуации являются скорее "жертвами", отмечают эксперты, ведь происходит криминализация решений военного руководства в соответствии с гражданским правом (то есть "правом мирного времени"). Эта ситуация посылает четкий сигнал каждому офицеру и военному командиру в Вооруженных силах Украины и культивирует нерешительность, или даже "фобию принимать решение", что равнозначно самоуничтожению на современном поле боя.

Авторы отмечают, что причиной такой гражданской криминализации действий военных, стала нерешительность и нежелание тогдашнего военно-политического руководства страны взять ответственность и признать открыто и юридически вооруженную агрессию России против Украины.

Бен Ходжес и Филлип Карбер отмечают, что процесс над Назаровым может иметь необратимое влияние для безопасности страны, обрекая ее на поражение в войне с Россией. Заключение Назарова разрушает все позитивные сдвиги в создании профессионального военного командования, которые произошли в условиях современного конфликта с Россией.

В обращении говорится о том, что в то время как США и НАТО переосмысливают важность Украины для безопасности всего Запада и оценивают возможность предоставления Украине летального вооружения, вердикт Назарову ставит под угрозу все предыдущие усилия. Если Украина наказывает, а не превозносит собственных военных командующих, которые принимают тяжелые решения в условиях большой неопределенности и в тяжелых обстоятельствах, ни одна другая страна не захочет вкладывать ресурсы или рисковать жизнями собственных солдат ради обороны такой страны.