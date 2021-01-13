Дмитрий Кулеба сравнил украинско-венгерские отношения с американскими горками. Порой они ухудшаются, а со временем наоборот – улучшаются. Сейчас министр иностранных дел надеется на их взлет.

Кулеба о хорошем в отношениях с Венгрией

Глава МИД Кулеба подчеркнул, что в отношениях Украины и Венгрии были положительные моменты. Об этом он заявил в интервью "Обозреватель".

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Венгрия не заблокировала приобретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Это тоже результат наших дипломатических усилий и конструктивного диалога, не стоит о нем забывать,

– сказал Кулеба.

Министр добавил, что после вмешательства венгров в местные выборы, он надеется, что "сейчас мы все-таки стоим перед очередным подъемом".

"Мой коллега Петер Сийярто написал мне письмо с предложением встретиться и вернуться к конструктивным отношениям. Я ответил взаимностью", – подчеркнул Кулеба.

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Проблема украинских венгров на Закарпатье

По словам главы МИД, он уделяет большое внимание Закарпатской области. На праздники чиновник объездил весь регион и не почувствовал "ни намека на какую-то конфликтность или проблемы в регионе на уровне людей".

Все, что нагнетается извне, – это исключительно вопрос политики, потому что на уровне взаимоотношений между людьми никаких проблем нет,

– объяснил министр.

Обратите внимание! Недавно венгерский благотворительный фонд заподозрили в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. СБУ из-за этого проводила обыски. Между тем глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.