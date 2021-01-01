Американская торговая палата обратилась к Кабинету Министров Украины с просьбой пересмотреть условия локдауна, введенного с 8 по 24 января. Мол, в действующем виде постановление ограничивает права потребителей и может привести к конфликтам в магазинах.

Кроме этого, такие ограничения могут привести к дополнительным убыткам для бизнеса и государства, а также значительному недовольству потребителей. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Американской торговой палаты в Украине.

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По решению правительства, будет запрещена торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, средств гигиены и лекарственных средств, а также товаров для животных.

Таким образом, уже с 8 января супермаркеты не смогут продавать значительную часть повседневных товаров. В частности, инструменты, одежду и бытовую химию. В Американской торговой палате отмечают, что подобное ограничение ассортимента нелогично и может привести к еще большим убыткам для бизнеса.

Также супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу многих товаров непосредственно при расчете на кассе.

Такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально будет приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах,

– отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Палате отметили, что неоднократно обращались к правительству с просьбой пересмотреть текст постановления. И добавили, что на сегодня этот вопрос до сих пор является нерешенным.

"Торговые заведения являются целостной торговой единицей, единой, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничение их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам", – подытожили компании-члены Палаты.

Что нельзя будет купить во время локдауна

С 8 января маркеты и крупные торговые сети смогут продавать только товары первой необходимости. Зато все остальные товары можно будет заказать только адресной доставкой.

Товары, которые нельзя будет приобрести:

одежда и обувь;

посуда;

мебель;

текстильные изделия;

техника;

ювелирные изделия;

парфюмерия (отличная от средств гигиены);

строительные материалы;

сантехническое оборудование;

очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.



Какие ограничения будут действовать во время локдауна / Инфографика 24 канала