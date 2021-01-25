Компания Hennessey, которая автомобилистам известна прежде всего тюнингом американских авто станет еще и производителем серийных гиперкаров собственной конструкции. Однако их выпустят только 24 экземпляра.

Источник: "Авто 24" на 24 канале.

Модель получила название Venom F5 в честь ураганов F5 по шкале Фудзита, скорость ветра в которых может достигать 512 километров в час. До такого же темпа способен разгоняться и новый гиперкар.

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Автомобиль с кузовом из углепластика отличается выверенной аэродинамикой для движения на сверхвысоких скоростях. А для тех, кто планирует использовать гиперкар для гонок на гоночной трассе, предложат специальный обвес, который увеличивает силу прижатия к дороге.



Эксклюзивный гиперкар / Фото DEAN SMITH

Колоссальную мощность 6,6-литрового мотора V8 с 2 турбинами, которая достигает 1900 сил передает на широкие задние колеса 7-скоростной робот. Именно поэтому динамика разгона впечатляет: до первой сотни купе ускоряется менее чем за 3 секунды. Правда, производитель собирается выпустить всего 24 экземпляра гиперкара по цене больше 2 миллионов долларов за каждое купе.

Компания Hennessey выпустит эксклюзивные гиперкары: смотрите видео

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Китайский стартап NIO представил свою модель ET7, которая уже в 2022 году будет конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan. Nio ET7 имеет пару электромоторов общей мощностью 653 силы, которые способны ускорять машину до сотни меньше чем за 4 секунды.

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