Миллионы жителей Техаса оказались без электроэнергии из-за аномального снежного шторма. Сейчас те, у кого перебоев не было – имеют дело с немалыми счетами за потребленную энергию. Они достигают 5 – 14 тысяч долларов за месяц.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Больше всего пострадали люди, у которых план энергоснабжения с переменной ставкой. Согласно ему, цена за электричество может варьироваться.

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