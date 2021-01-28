В 2020 году завершился первый цикл наибольшей программы ЕС для поддержки культурного и креативного сектора "Креативная Европа". В ее рамках почти четыре десятка украинских организаций получили грантовую поддержку на реализацию своих проектов на общую сумму почти в 200 млн гривен или 5,8 миллиона евро.

Источник: 24 канал

Как успешно работать на международном уровне

Только за последний год более десяти идей украинских заявителей и их зарубежных коллег получили признание и поддержку в Европе.

Интересно Alyona Alyona – лауреат премии Music Muves Europe Talent Awards 2021

Уже второй раз Украинская общественная организация "Теплый Город" будет организовывать Тбилисское архитектурное биеннале при поддержке "Креативной Европы", а мультидисциплинарный центр современного искусства во Львове Jam Factory Art Center будет работать с коллегами из 5 разных стран над переосмыслением вопроса веры в нашем обществе.

К примеру, организация "Арфовы краски" будет осовременивать образование в классической музыке, а "Институт стратегии культуры" будет работать над нематериальным наследием периода модернизма и объединит города, которые имеют характерную модернистскую архитектуру: Брно, Каунас, Кортрейк и Львов.

"Креативная Европа"

Это грантовая программа Европейского Союза в сфере культурных, креативных и аудиовизуальных индустрий, которая началась в 2014 году и продолжалась до 2020 года. В настоящее время она охватывает 41 страну, среди которых и Украина. Она зарекомендовала себя как мощный механизм поддержки культуры на всем континенте, поэтому ее работу продолжают и на следующий период 2021 – 2027 с удвоенным бюджетом в 2,4 миллиарда евро.

Более того уже украинские идеи объединяют вокруг себя европейцев. Да, ОО "Интерньюз Украина" стала лидером проекта для борьбы с дезинформацией в СМИ, а целая плеяда музыкальных инициатив, таких как Дом культуры "Мастерская", ОО "Институт звука" и столичное артпространство "Мезанин" будут усиливать интеграцию украинской музыки в европейский контекст через обучение, резиденции и обмен опытом. Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) даже несмотря на пандемию смог провести диджитальний формат мероприятия при поддержке программы. Украинские издательства уже много лет успешно становятся грантополучателями "Креативной Европы": в прошлом году ими впервые стали "Издательство Старого Льва" и "Артиздательство "Nebo Booklab Publishing".

Отечественные художники также не отстают: украинский автор Гаська Шиян в 2019-м уже получила Литературную премию Европейского Союза за свой роман "За спиной", а реперка Alyona Alyona только получила новую премию ЕС в области современной музыки Music Moves Europe Talent Awards, а вместе с ней забрала и Приз зрительских симпатий. И все это финансируется и поддерживается "Креативной Европой".

На первый взгляд, это лишь финансовая поддержка проектов. Но на самом деле, такая всеобъемлющая программа – это мощный инструмент "мягкой силы" (soft power), который помогает эффективной интеграции украинских талантов в европейское пространство.

Какие критерии отбора

Номинально, для участия в программе, идеи украинских заявителей должны соответствовать определенным приоритетам программы, способствовать международной мобильности художников, разнообразия культурных форм выражения, продвижения европейской культуры на континенте, поддерживать равенство и инклюзивность и тому подобное. Но если мыслить глобально, то все эти критерии полностью соответствуют тем европейским ценностям, которые провозглашает Европейский Союз и которые настолько сильно резонируют в украинском обществе.

Именно из-за совместной работы при поддержке программы украинские организации и художники развивают свои soft skills, то есть те человеческие качества, которые помогают командной работе и социализации. Только через сотрудничество мы становимся понятнее европейцам. Они узнают о той, другой Украине, о которой (пока!) не рассказывают в новостях. Страну разнообразных талантов, ярких идей и креативной свободы.

Кроме того, участие в программе – это своего рода огромный нематериальный ресурс, который помогает укреплению международного присутствия наших организаций. Он способствует обмену опытом и обучению у самых прогрессивных европейских коллег. Он открывает дверь в массу международных сетей, предоставляет доступ к передовым знаниям и бесплатному промо в 41 стране Европы.

Поддержка программы – это уже определенный знак качества, о котором говорит сама Европейская Комиссия, ее многочисленные партнеры, а также транслируют специально созданные Бюро программы в странах ее деятельности. Поэтому секрет успеха для получения поддержки "Креативной Европы" достаточно понятный и логичный – комплексное и долгосрочное развитие потенциала собственной организации или художественного таланта.

И в завершение еще одна порция хороших новостей: Европа наконец дошла не только до поддержки организаций, но и к личностному развитию художников, ведь именно с них и начинается креатив. Сейчас стартовала уже вторая программа ЕС i-Portunus, по которой представители украинского культурного и креативного секторов могут получить несколько тысяч евро на профессиональное развитие: расширение собственной сети контактов, заимствование опыта зарубежных коллег или просто получение этой пьянящей свободы и времени для развития собственного проекта и идеи международного уровня.

Сейчас готовится к запуску следующая программа "Креативная Европа", которая будет существовать до 2027-го года. В ее основе вновь лежит идея сотрудничества и стирание границ между креативными идеями по всему континенту. Как же украинским художникам и организациям пополнить ряды успешных проектов и начать работать на международном уровне? Ответ прост – осмилитись и подать свою первую заявку на конкурс. Большие достижения начинаются с маленьких шагов навстречу мечте.