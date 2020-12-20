В российском Нововоронеже открыли памятник Аленке. По легенде, она была основательницей села Новая Аленовка, которое раньше было на месте города.

Артобъект установили вечером 18 декабря к 250-летию села. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Что известно о памятнике Аленке

Его высота составляет 2 метра. Изготовили памятник из металлоконструкций.

Однако местные жители не оценили такое творчество. Памятник их пугает, более того – внушает настоящий ужас. Люди просят демонтировать его.

Что пишут пользователи сети

Наконец открыли памятник Аленке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение.

И смех, и грех! Аленка постапокалипсиса.

Архитекторы я хочу вас огорчить, Хэллоуин уже закончился.

Я бы переехала, если бы у меня из окна такое "чудо" было видно.

Что известно об Аленке? По легенде, девушка искала новое место для поселения. Она выбрала его возле ручья. Но однажды злодей Кудеяр убил ее. За добро девушки земляки назвали село и ручей в ее честь. В 50-х годах 20 века там основали поселок Новая Аленовка, который уже в 2000-х превратился в город Нововоронеж.



В России установили странный памятник Аленке / Фото "Мое Онлайн"



Люди отреагировали на это творение жесткой критикой / Фото "Мое Онлайн"



Однако все же фотографируются с памятником / Фото "Мое Онлайн"

Как в сети реагируют на открытие памятника Аленке: видео