Вице-премьер-министр Алексей Резников отметил 10 млн 451 тыс. 753 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год. Впрочем, его доходы существенно снизились: за 2019 год он заработал более 20 миллионов гривен.

Так, заработная плата Резникова составила 10 миллионов 436 тысяч гривен. Столько денег он получил по "основному месту работы". Впрочем, в декларации он имеет таких два, и конкретные его заработки за определенные должности не указаны.

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Декларация Резникова

Заработанные деньги

Кроме зарплаты Резников получил 9 486 гривен страховых выплат.

4572 гривны "дополнительного блага".

1396, 134 и 3 гривны процентов.

Жена Юлия Зорий задекларировала 633 540 гривен гонорара.

В прошлом году доходы Резникова были вдвое больше. В декларации за 2019 год он отметил более 21 миллиона гривен зарплаты.

Наличные и банковские счета

Премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий задекларировал 236 тысяч гривен, 137 тысяч долларов и 3 520 евро на банковских счетах.

255 тысяч евро наличными.

Резников одолжил третьему лицу 1 миллион 100 тысяч долларов.

А еще на 279 тысяч гривен купил корпоративных прав.

Недвижимость вице-премьера

Резников владеет двумя квартирами площадью 167,5 и 103,6 квадратных метра в Киеве.

Имеет 33,33% еще одной квартиры в Киеве, несколько земельных участков общей площадью 13 тысяч квадратных метров в Киевской области.

Арендует часть квартиры на 90 квадратов в Козине Киевской области.

Жена владеет квартирой (44,3 кв. м) в Киеве.

Также вице-премьер владеет тремя автомобилями:

AUDI А8 2012 выпуска,

Volkswagen Amarok 2012 выпуска,

Porsche Boxter 2003 года выпуска,

прицепом TIKI-TREILER 2009 года выпуска,

багги Kawasaki TERYX UTV 2010 года выпуска

квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 года выпуска ,

жена – автомобилем Mini Cooper Countryman 2011 выпуска.

Кроме того, Резников указал в декларации два охотничьих карабина и трое часов – Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

Резников является владельцем 28,27% акций компании Flings Advisors S.A. на Британских Виргинских островах и 28,27% компании "Live Earth Ltd" там же.

Что известно о Резникове