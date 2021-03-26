Резников задекларировал более 10 миллионов гривен дохода за год
Вице-премьер-министр Алексей Резников отметил 10 млн 451 тыс. 753 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год. Впрочем, его доходы существенно снизились: за 2019 год он заработал более 20 миллионов гривен.
Источник:НАПК
Так, заработная плата Резникова составила 10 миллионов 436 тысяч гривен. Столько денег он получил по "основному месту работы". Впрочем, в декларации он имеет таких два, и конкретные его заработки за определенные должности не указаны.
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Декларация Резникова
Заработанные деньги
- Кроме зарплаты Резников получил 9 486 гривен страховых выплат.
- 4572 гривны "дополнительного блага".
- 1396, 134 и 3 гривны процентов.
- Жена Юлия Зорий задекларировала 633 540 гривен гонорара.
Наличные и банковские счета
- Премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий задекларировал 236 тысяч гривен, 137 тысяч долларов и 3 520 евро на банковских счетах.
- 255 тысяч евро наличными.
- Резников одолжил третьему лицу 1 миллион 100 тысяч долларов.
- А еще на 279 тысяч гривен купил корпоративных прав.
Недвижимость вице-премьера
- Резников владеет двумя квартирами площадью 167,5 и 103,6 квадратных метра в Киеве.
- Имеет 33,33% еще одной квартиры в Киеве, несколько земельных участков общей площадью 13 тысяч квадратных метров в Киевской области.
- Арендует часть квартиры на 90 квадратов в Козине Киевской области.
- Жена владеет квартирой (44,3 кв. м) в Киеве.
Также вице-премьер владеет тремя автомобилями:
- AUDI А8 2012 выпуска,
- Volkswagen Amarok 2012 выпуска,
- Porsche Boxter 2003 года выпуска,
- прицепом TIKI-TREILER 2009 года выпуска,
- багги Kawasaki TERYX UTV 2010 года выпуска
- квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 года выпуска ,
- жена – автомобилем Mini Cooper Countryman 2011 выпуска.
Кроме того, Резников указал в декларации два охотничьих карабина и трое часов – Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.
Резников является владельцем 28,27% акций компании Flings Advisors S.A. на Британских Виргинских островах и 28,27% компании "Live Earth Ltd" там же.
Что известно о Резникове
- Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове.
- После окончания университета в 1991 году Алексей Резников был соучредителем брокерской компании "Галицкие ценные бумаги".
- В 2008 году до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. Избран от блока Николая Катеринчука.
- 19 июня 2014 года Алексея Резникова избрали заместителем городского головы (секретарь Киевского горсовета).
- В 2017 году отвечал за проведение и организацию конкурса "Евровидение" в Киеве со стороны КГГА.
- В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехсторонней контактной группе.
- 4 марта возглавил Министерство реинтеграции Донбасса.
- Подробную биографию читайте по этой ссылке.
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