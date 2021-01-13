Экс-председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер стал главой Госрегуляторной службы
Кабмин согласовал назначение Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы Украины. Ранее он возглавлял Харьковскую ОГА.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 13 января, пишет 24 канал.
Важно Алексей Кучер стал новым главой Харьковской ОГА: что о нем известно
Ранее Кабинет Министров одобрил увольнение руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Это произошло во время заседания правительства 25 ноября.
Кучера назначили на должность главы ХОГА чуть больше года назад. Он начал занимать эту должность в начале ноября 2019 года. Также Кучер участвовал в местных выборах 2020 года, представляя партию "Слуга народа". Тогда Кучер занял третье место с результатом 7,24% голосов.
Кадровые вопросы
Также во время заседания Кабмина чиновники приняли решение о других кадровых изменениях. Среди них:
- Олега Горбаля и Сергея Сирыка назначили на вакантные должности заместителей председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.
- Сергей Звягинцев получил должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.
- Нину Уманец назначили заместителем Министра молодежи и спорта Украины.
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