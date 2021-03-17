Осенью 2020 года блогера Алексея Арестовича довольно неожиданно назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Своей главной задачей он сам назвал "защиту национальных интересов Украины". Впрочем, довольно быстро оказалось, что взгляды на этот процесс у господина Арестовича довольно нестандартные.

Биография Алексея Арестовича

Актер на подхвате

Большую часть своей взрослой жизни Алексей Арестович был второстепенным актером, иногда снимался в эпизодических ролях в сериалах сомнительного качества и близкой к нулю ценности.

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Довольно долго достижением уроженца Грузии были роли в сериале "Возвращение Мухтара-3" и "Возвращение Мухтара-7", причем он сыграл двух разных людей.

В свободное от работы время Алексей Арестович крутился среди околополитической тусовки – был среди адептов известного политического провокатора Дмитрия Корчинского, ездил в Россию на конвенты евразийцев-дугинцев и других маргиналов. Именно поэтому в адрес Арестовича раздаются обвинения в причастности к спецслужбам, правда, подтверждений они пока не находят.

Властелин мыслей

Звездный час Арестовича пришелся на Революцию Достоинства. Тогда люди из-за недоверия к традиционным СМИ обратились к соцсетям, в первую очередь – фейсбуку, а там их уже ждали диванные эксперты, которые подавали себя как посвященные носители невероятной истины, уникального опыта и безумных знаний. Так Арестович влился в когорту "экспертных экспертов" Нусса, Пономаря, Волоха и других мастеров художественного слова с амбициями пророков.

Военный эксперт Арестович:

После победы Революции Достоинства многие из них сделали карьеру и пересели с диванов в кресла депутатов или пополнили ряды чиновничества, но не Арестович. Он сразу не смог монетизировать свою популярность в соцсетях и она понемногу сошла на нет. После 2014 года Арестович вспомнил, что является военным по образованию, ездил на фронт и пытался создать волонтерскую сеть, потом еще немного побыл военным экспертом и специалистом по всем вопросам, а дальше на некоторое время исчез с радаров.

Разочарование и новый старт

Разочарованный в жизни, Арестович в 2017 году сообщил в довольно снобистской форме своим подписчикам на фейсбуке, что длительное время их обманывал, что он не является патриотом Украины, а считает себя сторонником глобальной меритократии или еще чего-то такого.

Я – не патриот. Причем, не только Украины, но и любого национального государства, как такового. Я патриот "5 проекта", проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского. Из современных деятелей мне ближе всех Маск, человек, который наиболее последовательно и активно приводит в жизнь проект перестройки социосистемы "Человечество" в полиглобальное измерение. Поэтому "Киборгов", я как и раньше считаю лучше "Через тернии к звездам", – сказал он.

"На вопрос восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-в, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь. Мне на них наплевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне лично – неинтересно. Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, которым мне удобнее говорить", – продолжил он.

Если Вы – патриот, я уважаю Ваши взгляды. Но мне сильно не нравится та версия патриотизма, на которой мы все дружно поехали. Если для патриотизма нужно что-то замалчивать, и кого-то подавлять, я в таком патриотизме не участвую,

– Алексей Арестович своими словами пересказывает знаменитый сетевой монолог "Того, что идет к реке".

Этот каминг-аут имел некоторый резонанс в "тусовке" и немного порадовал российские СМИ, которые в свое время раздули из Арестовича легитимного представителя "всеукраинской военно-фашистской хунты", но довольно быстро о нем забыли.

Арестович в 2018 году наконец решил из теоретика превратиться в практика и пошел воевать на Донбасс – участвовал в боях с россиянами и их прокси, за что получил военные награды.

Назначение

Осенью 2020 года глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назначил Арестовича своим советником и сделал спикером с "полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и, прежде всего, народа Украины". Также 1 декабря 2020 года председатель Офиса Президента Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Алексей Арестович "возвращается":

После этого отношение к Арестовичу изменилось. Если раньше на "зашквары" смотрели только как на не очень умные поступки частного лица в соцсетях, то сейчас он получил статус официального и полномочного лица. На его слова стали обращать внимание, приглашать на эфиры и дали право голоса. Алексей Арестович этим правом воспользовался и наговорил такого, что ву менее подготовленных людей завяли бы уши. Вот лишь некоторые из его перлов.

Самые известные скандалы с участием Алексея Арестовича

Любезность к пропагандистам Медведчука

В декабре 2020 года Арестович не увидел ничего плохого в телеканалах агента влияния России в Украине Виктора Медведчука.

Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающими по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят искаженную или предвзятую информацию,

– Арестович в комментарии "Громадському Радіо" объясняет свою позицию в отношении пропагандистов Медведчука.

В том же комментарии Арестович признал, что работает не в интересах Украины, а на Офис Президента.

Любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения. Моя задача – обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис, я должен обеспечить наличие другого голоса,

– советник Ермака о своей работе.

Эти слова стали ориентиром для понимания дальнейшей работы Арестовича – он все меньше занимался защитой интересов Украины и довольно быстро стал штатным "защитником" ОП.

Возвращаясь к Медведчуку, стоит напомнить, что Арестовича ловили на симпатиях к его партии – "ОПЗЖ".

И пока слегка ох**вшая "общественность" не поймет, что ОПЗЖ – тоже Украина, ничего не будет, кроме топтания в грязи,

– написал Арестович в январе 2021 года и немного побыл Максом Бужанским.

Распространение российского фейка

С защитой интересов Украины у Арестовича получалось действительно не очень. Мастер информационной войны, которым он себя считает, поверил в российскую пропаганду и 17 декабря 2020 года распространил российский фейк о гибели украинского защитника якобы из-за алкоголя и наркотиков.

К его чести, на следующий день Арестович нашел в себе силы извиниться за этот "зашквар". Впрочем, за извинением не последовала отставка и Арестович продолжил "палить".

После этого началась активная травля Арестовича в соцсетях и публичном пространстве. Лицом ее стал Сергей Кривонос. Бывший заместитель секретаря СНБО и технический кандидат на выборах президента 2019 года прямо обвинил нынешнего советника Ермака в гибели украинских военных.

Арестович эти обвинения опроверг и в ответ начал атаковать уже самого Кривоноса. Поскольку дело было под Новый Год – большого скандала не произошло и о нем быстро забыли.

Встреча двух екодзуна: Гордон vs Арестович в эфире канала Ахметова:

Женское общежитие ПТУ

В 2021 году Арестович перепрофилировался и начал работать по "Европейской Солидарности" и так называемым "порохоботам", то есть троллям в сети интернет, действующим в интересах Петра Порошенко. Среди сторонников пятого президента было немало мастеров обсценной лексики и неадекватных заявлений – Арестович ответил им тем самым и достиг в этом успеха.

Довольно быстро Алексей Арестович сумел превзойти даже признанных мастеров этого дела – Марусю Зверобой, Тараса Березовца, Софию Федину, Владимира Вятровича, Матвея Ганапольского, Сергея Пояркова и Ирину Геращенко.

Последняя натерпелась от Арестовича, пожалуй, больше всего. Советник Ермака начал "жарить" депутата ее же оружием. В частности, в пыли дискуссии Арестович обратился к откровенному сексизму, когда определил Геращенко как резидента общежития ПТУ.

Да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами... Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность Президента обсуждаете... не так бронежилет сидит, не так каска – вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного такого в том, что вы делаете,

– тирада Алексея Арестовича в эфире ICTV относительно деструктивной роли "ЕС" и Ирины Геращенко лично.

После этих слов возмущенная Геращенко покинула эфир, а ее коллеги активно требовали увольнения Арестовича, но не получили ничего.

Арестович vs Геращенко:

Впоследствии Арестович дополнительно потроллил партию Геращенко и извинился перед общежитиями за неуместное сравнение.

Новая атака на "порохоботов"

С самими "порохоботами" Арестович также особо не чванился. Их "эксперт" назвал "помойными крысами".

Дятлы, которые кричат, что Зеленский "неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он – "ватник и хочет в РФ"? Крысы помойные,

– заявил Арестович.

При этом возникла интересная коллизия, ведь до своего назначения на ответственную должность Алексей Арестович был одним из критиков президента Зеленского. Он называл шестого президента Украины именно "ватником" в августе 2019 года. Тогда на это не обратили внимания, но "стрелочка повернулась", когда Арестович стал сотрудником ОП. Впрочем, такого ценного кадра на Банковой решили не терять, а потому оскорбление президента простили. Тем более, что он переключился на предшественника Зеленского.

Экспертная экспертность от Алексея Арестовича:

Арестович продолжил работу в формате сетевого тролля и стал страшным сном для "порохоботов", ведь отвечал им их же монетой. Он шутил о национализации корпорации "Рошен" и заставил изрядно понервничать поклонников миллиардера Порошенко. Впрочем, далеко не все его шутки были остроумными, довольно часто советник переходил "красные линии" в общении.

Языковой вопрос

В марте 2021 года Арестович стал фигурантом "языкового скандала". Под его русскоязычным сообщением на фейсбуке один из посетителей потребовал чтобы тот писал на государственном языке. В ответ Арестович долго не думал и "послал" комментатора с помощью российской грубой говора.

На этом Арестович не остановился и продолжил отправлять туда же остальных своих критиков.

Господин Арестович объясняет свое видение:

Такие дикие поступки возмутили критиков Арестовича, но очень похоже, что именно такой реакции он и ждал. Собственно, этим и занимаются сетевые тролли, пусть и в таком почтенном статусе.

С другой стороны, уже ни для кого не секрет, что "Минский процесс" является фикцией, так почему бы его активным участником не быть интернетному троллю.