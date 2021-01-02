Умерла Александра Тарасова – оперная певица и волонтер
Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова в субботу, 2 января. Женщина была инфицированной коронавирусом, болезнь протекала очень тяжело.
Что известно о смерти Тарасовой
О смерти Александры Тарасовой стало известно из соцсетей. В частности, в твиттере написал об этом экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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Нужна финансовая помощь
О том, что Тарасова умерла, также написала в фейсбуке другая волонтер Лилия Блохина. Женщина просит помочь собрать деньги.
Что известно о болезни Тарасовой
Оксана Шевченко 24 декабря писала в фейсбуке, что болезнь Алесандры Тарасовой протекала очень тяжело. Она лежала в больнице и находилась на дыхательных аппаратах.
Нужны средства на поддержку всей семьи. Дети сами не справятся с финансовыми проблемами. Все знают, каких средств требует эта болезнь. Саша сама воспитывает двоих детей,
– добавила Шевченко.
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