Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова в субботу, 2 января. Женщина была инфицированной коронавирусом, болезнь протекала очень тяжело.

Что известно о смерти Тарасовой

О смерти Александры Тарасовой стало известно из соцсетей. В частности, в твиттере написал об этом экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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Після хвороби пішла з життя чудова людина Саша Тарасова.

Спочатку - волонтер в «Крилах Феніксу». Потім - робота з ветеранами в МінСоцПолітики.

Саша відрізнялась своєю безкомпромісністю у відстоюванні інтересів наших захисників.

RIP pic.twitter.com/819kueI5FI — Георгий Тука (@tuka_george) January 2, 2021

Нужна финансовая помощь

О том, что Тарасова умерла, также написала в фейсбуке другая волонтер Лилия Блохина. Женщина просит помочь собрать деньги.

Что известно о болезни Тарасовой

Оксана Шевченко 24 декабря писала в фейсбуке, что болезнь Алесандры Тарасовой протекала очень тяжело. Она лежала в больнице и находилась на дыхательных аппаратах.

Нужны средства на поддержку всей семьи. Дети сами не справятся с финансовыми проблемами. Все знают, каких средств требует эта болезнь. Саша сама воспитывает двоих детей,

– добавила Шевченко.