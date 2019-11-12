Нардеп Александр Дубинский – один из окружения нардепа Андрея Деркача, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы американского президента. Каким образом Дубинский вмешивался в выборы, о связанных с политиком скандалами и его состоянии читайте дальше.

Дубинский стал известным благодаря своей программе "Деньги" на 1+1. В 2019 году прошел в Раду от "Слуги народа". Многие политические обозреватели считают Дубинского представителем группы влияния олигарха Игоря Коломойского. Чем он занимался раньше, почему скрывал имущество и в какие скандалы попадал – читайте в материале 24 канала.

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Биография

Александру Дубинскому 38 лет. Он родился в Киеве, окончил столичную школу №187. Получил три образования: окончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности "Бухгалтерия и аудит" и КПИ как "инженер-электрик".

В начале 2000-х, когда ему было 18 лет, занимался бизнесом: работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. К работе его привлек брат близкого друга. В 23 уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же началась его журналистская карьера: он стал работать в газете "Экономические известия".

Журналист

С 2004 по 2009 работал в "Экономических известиях" и стал известным журналистом по темам экономики. Три года подряд: в 2007, 2008, 2009 – становился лучшим финансово-экономическим журналистом страны по результатам конкурса "Премия деловых кругов “PRESSzvanie". В 2008 году Дубинский стал лучшим банковским журналистом по версии Национального банка Украины.

С 2009 года вел блог на сайте "Украинской правды". Однако со временем редакция издания посчитала, что его сообщения являются необъективными. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.



Александр Дубинский вел блог на "Украинской правде" / скриншот сайта

В течение года работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения перешел на "1+1". В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований "1+1". В 2014 году – ведущим программы "Деньги". С 2012 года на канале "1+1" начала выходить программа "Украинские сенсации" под руководством Дубинского.

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В апреле 2017 года запустил персональный сайт-блог Dubinsky.Pro. С мая 2017 года активно ведет видеоблог на YouTube. На своих видео Дубинский критически отзывается о политике в Украине, ее деятелях, а также своеобразно относится к культуре и истории. Так, например, он назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским, а его использование в украинской армии – маразматическим.

Личная жизнь

Был женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Пара развелась. Детей не имеет.



Леся Цыбко – экс-супруга Александра Дубинского / фото с фейсбук-сттраницы Леси Цыбко

Выборы 2019

На внеочередных выборах баллотировался по 94 округу от партии "Слуга народа". Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и соответствующие районы. Основным соперником на округе для Дубинского был Игорь Кононенко, который является правой рукой и другом Петра Порошенко.

В выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.

С большим отрывом на округе победил Александр Дубинский.

Дубинский – член партии "Слуга народа" и глава Киевской областной организации. В сентябре Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.



На округе были зарегистрированы двое Дубинских / скриншот с сайта ЦИК

Скандал с декларацией

В 2019 году, когда Дубинский стал нардепом, политик отказался обнародовать свою декларацию. Говорил, что сделает это весной 2020 года.

В этом году (2019 – 24 канал) я не обязан ее подавать. Были досрочные выборы, поэтому по закону не обязан подавать декларацию. Я очень законопослушный человек, и подам ее в 2020 году,

– сказал нардеп от "Слуги народа".

Однако журналисты "Наши деньги" провели расследование и выяснили, что в то время Дубинский владел 24 квартирами и 17 автомобилями. Часть из них были записаны на мать и бывшую жену. Причем у матери до 2016 года единственным официальным источником дохода была пенсия. Значительная часть собственности в столице у матери появилась в год выборов (2019).

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Смотрите расследование программы "Наши деньги" о состоянии и имуществе Александра Дубинского

Состояние Дубинского

В мае 2020 года Дубинский наконец опубликовал свою электронную декларацию. Однако не указал в ней жену, планировал делить с ней имущество в суде. Нардеп вообще оставил пустой графу "информация о членах семьи". Это значит, что у него не должно быть официальной жены и малолетних детей, вместе с ним никто не должен жить.

В то время, по данным сайта "Судебная власть", жена депутата подала в суд иск о разделе общего имущества супругов.

В декларации Дубинский указал только 1 квартиру в Киеве на 149,3 квадрата. Депутат отметил, что прекратил владение или пользование 3 квартирами и долей в еще одной. Ранее СМИ сообщали, что нардеп переписывает недвижимость на мать.

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Также в декларации указаны 10 земельных участков, но некоторые из них совпадают по адресу, площадью или стоимости. Поэтому, вероятно, говорится о разделенных на части тех же 6 участках, о которых ранее узнали журналисты.

Дубинский владеет домом на 79,6 квадрата в Киеве и строит 2 дачи в области. В 2019 году он также приобрел гараж.

При этом Дубинский под конец 2019 года избавился от 4 машин. Как писали СМИ – тоже переписал на маму. Сейчас у самого депутата есть уже упомянутые "мамины" Toyota Land Cruiser и 2 Mercedes, плюс – еще один, а также Porsche Carrera.



Уникальный Mercedes-Benz W123 230 CE Дубинского (1981 года выпуска) / Скриншот с видео

Из других ценностей – 10 часов, 3 единицы охотничьего оружия, 2 карабина и ружье, 3 торговые марки.

Дубинский также задекларировал свою личную охрану. За свою безопасность депутат заплатил 360 тысяч гривен фирме "Секьюрайти". Одним из владельцев этой фирмы является "Укрнафта", которая наполовину принадлежит структурам, близким к Коломойскому. Сотрудники "Секьюрайти" охраняют, в частности, нефтепроводы.

Совокупный доход Дубинского за 2019 год, без учета авто-"подарков" от мамы, составил 5,9 миллиона гривен. От телеканала "1+1", где ранее работал, он получил в целом 1,15 миллиона гривен – это зарплата, роялти и "дополнительное благо".

Также Дубинский заработал на продаже неуказанного имущества. А больше всего, более 4 миллионов, Дубинскому заплатила "за уступку права требования" финансовая компания "Альфа Кросс". Это компания, которой передали свои доли в "1+1" несколько бывших сотрудников телеканала, в том числе, Дубинский, после перехода в политику.

В денежных накоплениях Дубинского указано 2,7 миллиона гривен, 105,7 тысячи евро и 400,7 тысячи долларов. Самые большие суммы в иностранных валютах депутат хранит в наличных деньгах.

Скандалы с Дубинским

Скандалы с журналистами

Александр Дубинский известен эпатажностью и резкими высказываниями.

Так, уже будучи нардепом, он обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы извиниться за поступок избранного нардепом от "Слуги народа" Максима Бужанского и Дубинского. Так как Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского ироничным высказыванием.

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Также он смеялся над коллегой, сняв видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментарий на холоде. Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого был конфликт с пресс-секретаршей президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.

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В сессионный зал на заседание Верховной Рады, которое транслируется на многих всеукраинских каналах, Дубинский приходит в футболках с нецензурными надписями. С этого эпатажного поступка Дубинский также получает выгоду: он организовал продажу таких футболок в своем онлайн-магазине.



Дубинский в одной из своих футболок / Фото с сайта онлайн-магазина Дубинского

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Дубинский также назвал иностранного журналиста "бродячим животным" из-за фото встречи тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука и главы Офиса Президента Андрея Ермака в одном из столичных ресторанов. Дубинский также выразил возмущение работой журналиста в своем посте на фейсбук-странице. В нем же депутат назвал "Радио Свобода" одиозным и пустым, а журналистов издания – "тупыми и лживыми".

В июле 2020 года Дубинский в своем телеграм-канале обратился к шеф-редактору издания "Бабель" Екатерины Коберник:

Катя, у меня вопрос. Приветствую. А вот вы пишете х*йню, что меня привезли на джипе на мост, а я там пересел на велосипед – вы уверены в этой х*йне? Или хотите, чтобы я вас трусами по лицу отхлестал?

Иск Супрун

7 мая 2019 года Ульяна Супрун подала иск в суд на Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Экс-глава Минздрава обвинила Дубинского в распространении ложной информации после программы о хищении государственных средств.

В начале ноября 2019 года судья Соломенского суда Киева отказала в удовлетворении иска.

Проверка на детекторе лжи

Александр Дубинский проходил тест на полиграфе за вероятные взятки, которые могли получить члены финансового комитета Верховной Рады.

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Коротко об этом деле:

Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2047-Д).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".



Дубинский встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который перед выборами президента США искал компромат на Байдена / Фото из телеграм-канала Дубинского

Другие скандалы

В августе 2019 года Дубинский оправдывал поступок жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – бросание на пол хлеба в аэропорту "Борисполь" – тем, что предыдущая украинская власть якобы героизировала пособников нацистов.

– тем, что предыдущая украинская власть якобы героизировала пособников нацистов. В июне того же года Дубинский выложил в фейсбук фото, на котором он находился в компании со скандально известными в Украине Андреем Портновым и Игорем Гужвой.

В ноябре 2019 года Дубинский через соцсети грубо обматерил тогдашнее руководство НБУ и публично обвинил Валерию Гонтареву, Якова Смолия и Екатерину Рожкову в воровстве. Такой поступок депутат совершил после того, как руководство НБУ подало в суд иск против Дубинского о защите деловой репутации.

и публично обвинил Валерию Гонтареву, Якова Смолия и Екатерину Рожкову в воровстве. Такой поступок депутат совершил после того, как руководство НБУ подало в суд иск против Дубинского о защите деловой репутации. В июле 2020 года Дубинский грубым и ругательным образом высказался против единогласного решения Госкино предоставить финансирование фильму "Носорог" Олега Сенцова, что выиграл питчинг в 2012 году и не был реализован из-за ареста режиссера.

против единогласного решения Госкино предоставить финансирование фильму "Носорог" Олега Сенцова, что выиграл питчинг в 2012 году и не был реализован из-за ареста режиссера. Согласно расследованию Bihus.Info, именно Дубинский организовал создание фейка о работе проституток во время Евромайдана.

В декабре 2020 года Дубинский назвал членов правительства "тупыми долббамы" из-за введения карантина выходного дня.

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Пленки Деркача и санкции США

В декабре 2020 года суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову открыть дело о госизмене против Дубинского и Деркача. Дело в том, что в 2019 году Деркач вместе с Дубинским провели пресс-конференцию и заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, которая связана с Джо Байденом и украинскими общественными организациями. Однако информацию нардепы не подтвердили никакими фактами.

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко. Нардеп убеждал, что записи получил от журналистов-расследователей, а разговоры записывал якобы сам Порошенко.

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В США заявили, что эти пленки были отредактированы и назвали их публикацию вмешательством в выборы. Впоследствии США ввели санкции против Деркача, а еще позже – против ряда других причастных к этому скандалу украинских политиков и СМИ. Дубинский назвал санкции против себя временными неудобствами.