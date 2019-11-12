Что известно об Александре Дубинском, против которого США ввели санкции: карьера и состояние
Нардеп Александр Дубинский – один из окружения нардепа Андрея Деркача, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы американского президента. Каким образом Дубинский вмешивался в выборы, о связанных с политиком скандалами и его состоянии читайте дальше.
Дубинский стал известным благодаря своей программе "Деньги" на 1+1. В 2019 году прошел в Раду от "Слуги народа". Многие политические обозреватели считают Дубинского представителем группы влияния олигарха Игоря Коломойского. Чем он занимался раньше, почему скрывал имущество и в какие скандалы попадал – читайте в материале 24 канала.
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Биография
Александру Дубинскому 38 лет. Он родился в Киеве, окончил столичную школу №187. Получил три образования: окончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности "Бухгалтерия и аудит" и КПИ как "инженер-электрик".
В начале 2000-х, когда ему было 18 лет, занимался бизнесом: работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. К работе его привлек брат близкого друга. В 23 уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же началась его журналистская карьера: он стал работать в газете "Экономические известия".
Журналист
С 2004 по 2009 работал в "Экономических известиях" и стал известным журналистом по темам экономики. Три года подряд: в 2007, 2008, 2009 – становился лучшим финансово-экономическим журналистом страны по результатам конкурса "Премия деловых кругов “PRESSzvanie". В 2008 году Дубинский стал лучшим банковским журналистом по версии Национального банка Украины.
С 2009 года вел блог на сайте "Украинской правды". Однако со временем редакция издания посчитала, что его сообщения являются необъективными. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.
Александр Дубинский вел блог на "Украинской правде" / скриншот сайта
В течение года работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения перешел на "1+1". В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований "1+1". В 2014 году – ведущим программы "Деньги". С 2012 года на канале "1+1" начала выходить программа "Украинские сенсации" под руководством Дубинского.
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В апреле 2017 года запустил персональный сайт-блог Dubinsky.Pro. С мая 2017 года активно ведет видеоблог на YouTube. На своих видео Дубинский критически отзывается о политике в Украине, ее деятелях, а также своеобразно относится к культуре и истории. Так, например, он назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским, а его использование в украинской армии – маразматическим.
Личная жизнь
Был женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Пара развелась. Детей не имеет.
Леся Цыбко – экс-супруга Александра Дубинского / фото с фейсбук-сттраницы Леси Цыбко
Выборы 2019
На внеочередных выборах баллотировался по 94 округу от партии "Слуга народа". Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и соответствующие районы. Основным соперником на округе для Дубинского был Игорь Кононенко, который является правой рукой и другом Петра Порошенко.
В выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.
С большим отрывом на округе победил Александр Дубинский.
Дубинский – член партии "Слуга народа" и глава Киевской областной организации. В сентябре Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.
На округе были зарегистрированы двое Дубинских / скриншот с сайта ЦИК
Скандал с декларацией
В 2019 году, когда Дубинский стал нардепом, политик отказался обнародовать свою декларацию. Говорил, что сделает это весной 2020 года.
В этом году (2019 – 24 канал) я не обязан ее подавать. Были досрочные выборы, поэтому по закону не обязан подавать декларацию. Я очень законопослушный человек, и подам ее в 2020 году,
– сказал нардеп от "Слуги народа".
Однако журналисты "Наши деньги" провели расследование и выяснили, что в то время Дубинский владел 24 квартирами и 17 автомобилями. Часть из них были записаны на мать и бывшую жену. Причем у матери до 2016 года единственным официальным источником дохода была пенсия. Значительная часть собственности в столице у матери появилась в год выборов (2019).
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Смотрите расследование программы "Наши деньги" о состоянии и имуществе Александра Дубинского
Состояние Дубинского
В мае 2020 года Дубинский наконец опубликовал свою электронную декларацию. Однако не указал в ней жену, планировал делить с ней имущество в суде. Нардеп вообще оставил пустой графу "информация о членах семьи". Это значит, что у него не должно быть официальной жены и малолетних детей, вместе с ним никто не должен жить.
В то время, по данным сайта "Судебная власть", жена депутата подала в суд иск о разделе общего имущества супругов.
В декларации Дубинский указал только 1 квартиру в Киеве на 149,3 квадрата. Депутат отметил, что прекратил владение или пользование 3 квартирами и долей в еще одной. Ранее СМИ сообщали, что нардеп переписывает недвижимость на мать.
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Также в декларации указаны 10 земельных участков, но некоторые из них совпадают по адресу, площадью или стоимости. Поэтому, вероятно, говорится о разделенных на части тех же 6 участках, о которых ранее узнали журналисты.
Дубинский владеет домом на 79,6 квадрата в Киеве и строит 2 дачи в области. В 2019 году он также приобрел гараж.
При этом Дубинский под конец 2019 года избавился от 4 машин. Как писали СМИ – тоже переписал на маму. Сейчас у самого депутата есть уже упомянутые "мамины" Toyota Land Cruiser и 2 Mercedes, плюс – еще один, а также Porsche Carrera.
Уникальный Mercedes-Benz W123 230 CE Дубинского (1981 года выпуска) / Скриншот с видео
Из других ценностей – 10 часов, 3 единицы охотничьего оружия, 2 карабина и ружье, 3 торговые марки.
Дубинский также задекларировал свою личную охрану. За свою безопасность депутат заплатил 360 тысяч гривен фирме "Секьюрайти". Одним из владельцев этой фирмы является "Укрнафта", которая наполовину принадлежит структурам, близким к Коломойскому. Сотрудники "Секьюрайти" охраняют, в частности, нефтепроводы.
Совокупный доход Дубинского за 2019 год, без учета авто-"подарков" от мамы, составил 5,9 миллиона гривен. От телеканала "1+1", где ранее работал, он получил в целом 1,15 миллиона гривен – это зарплата, роялти и "дополнительное благо".
Также Дубинский заработал на продаже неуказанного имущества. А больше всего, более 4 миллионов, Дубинскому заплатила "за уступку права требования" финансовая компания "Альфа Кросс". Это компания, которой передали свои доли в "1+1" несколько бывших сотрудников телеканала, в том числе, Дубинский, после перехода в политику.
В денежных накоплениях Дубинского указано 2,7 миллиона гривен, 105,7 тысячи евро и 400,7 тысячи долларов. Самые большие суммы в иностранных валютах депутат хранит в наличных деньгах.
Скандалы с Дубинским
Скандалы с журналистами
Александр Дубинский известен эпатажностью и резкими высказываниями.
Так, уже будучи нардепом, он обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы извиниться за поступок избранного нардепом от "Слуги народа" Максима Бужанского и Дубинского. Так как Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского ироничным высказыванием.
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Также он смеялся над коллегой, сняв видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментарий на холоде. Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого был конфликт с пресс-секретаршей президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.
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В сессионный зал на заседание Верховной Рады, которое транслируется на многих всеукраинских каналах, Дубинский приходит в футболках с нецензурными надписями. С этого эпатажного поступка Дубинский также получает выгоду: он организовал продажу таких футболок в своем онлайн-магазине.
Дубинский в одной из своих футболок / Фото с сайта онлайн-магазина Дубинского
Об инциденте: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+
Дубинский также назвал иностранного журналиста "бродячим животным" из-за фото встречи тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука и главы Офиса Президента Андрея Ермака в одном из столичных ресторанов. Дубинский также выразил возмущение работой журналиста в своем посте на фейсбук-странице. В нем же депутат назвал "Радио Свобода" одиозным и пустым, а журналистов издания – "тупыми и лживыми".
В июле 2020 года Дубинский в своем телеграм-канале обратился к шеф-редактору издания "Бабель" Екатерины Коберник:
Катя, у меня вопрос. Приветствую. А вот вы пишете х*йню, что меня привезли на джипе на мост, а я там пересел на велосипед – вы уверены в этой х*йне? Или хотите, чтобы я вас трусами по лицу отхлестал?
Иск Супрун
7 мая 2019 года Ульяна Супрун подала иск в суд на Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Экс-глава Минздрава обвинила Дубинского в распространении ложной информации после программы о хищении государственных средств.
В начале ноября 2019 года судья Соломенского суда Киева отказала в удовлетворении иска.
Проверка на детекторе лжи
Александр Дубинский проходил тест на полиграфе за вероятные взятки, которые могли получить члены финансового комитета Верховной Рады.
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Коротко об этом деле:
- Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2047-Д).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
Дубинский встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который перед выборами президента США искал компромат на Байдена / Фото из телеграм-канала Дубинского
Другие скандалы
- В августе 2019 года Дубинский оправдывал поступок жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – бросание на пол хлеба в аэропорту "Борисполь" – тем, что предыдущая украинская власть якобы героизировала пособников нацистов.
- В июне того же года Дубинский выложил в фейсбук фото, на котором он находился в компании со скандально известными в Украине Андреем Портновым и Игорем Гужвой.
- В ноябре 2019 года Дубинский через соцсети грубо обматерил тогдашнее руководство НБУ и публично обвинил Валерию Гонтареву, Якова Смолия и Екатерину Рожкову в воровстве. Такой поступок депутат совершил после того, как руководство НБУ подало в суд иск против Дубинского о защите деловой репутации.
- В июле 2020 года Дубинский грубым и ругательным образом высказался против единогласного решения Госкино предоставить финансирование фильму "Носорог" Олега Сенцова, что выиграл питчинг в 2012 году и не был реализован из-за ареста режиссера.
- Согласно расследованию Bihus.Info, именно Дубинский организовал создание фейка о работе проституток во время Евромайдана.
- В декабре 2020 года Дубинский назвал членов правительства "тупыми долббамы" из-за введения карантина выходного дня.
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Пленки Деркача и санкции США
В декабре 2020 года суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову открыть дело о госизмене против Дубинского и Деркача. Дело в том, что в 2019 году Деркач вместе с Дубинским провели пресс-конференцию и заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, которая связана с Джо Байденом и украинскими общественными организациями. Однако информацию нардепы не подтвердили никакими фактами.
В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко. Нардеп убеждал, что записи получил от журналистов-расследователей, а разговоры записывал якобы сам Порошенко.
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В США заявили, что эти пленки были отредактированы и назвали их публикацию вмешательством в выборы. Впоследствии США ввели санкции против Деркача, а еще позже – против ряда других причастных к этому скандалу украинских политиков и СМИ. Дубинский назвал санкции против себя временными неудобствами.
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