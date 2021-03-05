Александр Турчинов отметил, что Россия считает себя наследником Советского Союза, поэтому ее ждет такая же участь. Это произойдет внезапно, но Украине нужно быть готовой к этому.

Бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, Крым был и будет украинской землей. Он назвал Россию "колесом на глиняных ногах", что непременно будет разрушено.

Актуально Главная задача – вернуть Крым, – заместитель Кулебы назвала стратегии "Крымской платформы"

Аналогия с СССР

По его мнению, это произойдет даже несмотря на ядерный потенциал России и ее агрессивные планы, миллионную армию и современное оружие. Он провел аналогию, что СССР был разрушен "буквально на глазах всего мира, когда даже мир этого не ожидал" и отметил, что так будет и с Россией.

Они себя считают наследниками Советского Союза, и их ожидает судьба СССР. В 1990-х годах никто не ожидал, что Союз может исчезнуть, но это произошло очень быстро,

– заявил Турчинов.

Как Украине вернуть Крым

Бывший спикер парламента считает, что для того, чтобы получить наши территории, безусловно, Украина должна быть мощной. Он назвал главные факторы, в которых необходимо развиваться Украине. В частности, говорится об экономическом развитии государства.

Турчинов отметил, что в этой сфере есть определенная проблема, потому что с октября 2019 года у нас перманентный экономический кризис, системное падение объемов производства. "Нам надо это "переломить", восстановить управляемость нашего государства", – подчеркнул он.

Политик объяснил, что необходимо восстановить единый дипломатический антироссийский фронт, который был создан в 2014 – 2015 годах.

Не надо искать компромисс, а усиливать давление на Россию, усиливать санкции и экономические ограничения. Это, безусловно, ускорит разрушение этой "черной" империи зла, которой она (Россия – 24 канал) была и остается сейчас,

– заявил Турчинов.

По его мнению, также очень важным направлением развития является мощные вооруженные силы, которые имеют самое современное оружие. Этим, по словам политика, надо системно и профессионально заниматься.

Александр Турчинов о деоккупации Крыма: смотрите видео