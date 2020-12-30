Глава КСУ Александр Тупицкий в 2020 году прошел путь от "рояля в кустах" до "обезьяны с гранатой". Его демарш остановил итак не слишком быстрые реформы и напомнил, что вся система государственной власти (не только судебная ее ветвь) не работает как следует, а те чиновники, которые должны были бы за это отвечать, занимаются в лучшем случае – недалеким саботажем, в худшем – государственной изменой.

Александр Тупицкий внезапно стал одним из главных персонажей украинской политики уходящего года. Правда, со знаком минус. Что известно о скандальном главе Конституционного Суда Украины – читайте в материале 24 канала.

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Биография Александра Тупицкого

Александр Тупицкий родился в Черкасской области 28 января 1963 года. После службы в армии Саша пошел на завод, но работа фрезеровщика ему не очень подходила, поэтому он решил учиться дальше. Для получения высшего образования Тупицкий выбрал очень непростой вуз – Харьковский юринститут имени Дзержинского (ныне – Харьковская Юракадемия имени Ярослава Мудрого). Этот вуз готовил прокуроров и судей для советской власти, и попасть туда было трудно – надо было быть отличником с безупречной биографией, или членом коммунистической партии, или иметь рекомендации спецслужб.

Александр Тупицкий окончил правоведческий факультет и по распределению поехал в 1988 году в Донецк – стажером в местную прокуратуру. Перспективный молодой человек довольно быстро освоился на Донбассе и начал строить карьеру. Через несколько лет Тупицкий стал старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района Донецка. В 1992 году Тупицкий делает решающий для своей карьеры шаг – покидает прокуратуру и становится судебным распорядителем, а в следующем году – судьей Куйбышевского района.

Это были лихие (а для некоторых и золотые) времена первоначального накопления капитала на Донбассе – главными фигурами того времени были легендарные Евгений Щербань и Ахать Брагин, а также его младший партнер Ринат Ахметов, и еще много интересных и не менее культовых персонажей.

Фигурант "пленок Мельниченко"

Именно в качестве судьи Куйбышевского района Александр Тупицкий впервые снискал общегосударственную славу. Он стал фигурантом так называемых "пленок майора Мельниченко" – о его довольно скромной персоне говорили президент Кучма и тогдашний губернатор Донетчины Янукович. Разговор касался дела соратника оппонента Кучмы на выборах Александра Мороза, адвоката Сергея Салова, который издал газету с фейковым сообщением о смерти Кучмы от алкогольной интоксикации. Того это очень раздражало, и он требовал от Януковича принять меры в отношении судьи Тупицкого, который не очень спешил "сажать" адвоката-шутника.



Александр Тупицкий на страже "законности" / Фото пресс-службы КСУ

Именно во время этого разговора Кучма выдал фразу-мем, которая характеризовала не только Тупицкого, но, к сожалению, и судейский корпус государства вообще.

Подаем отрывок той эпичной беседы (напомним, что общались в марте 2000 года между собой гарант Конституции и губернатор):

Кучма: Крутил ваш суд какой-то, а потом вернул дело и сказал, что надо рассматривать не как "распространение" (ложных сведений – ред.), а как оскорбление президента. Они же подонки, твои судьи. Я теперь должен ехать к ним и давать показания. Ты возьми того судью (Тупицкого – ред.), бл..., за яйца, пусть повисит одну ночь.

Крутил ваш суд какой-то, а потом вернул дело и сказал, что надо рассматривать не как "распространение" (ложных сведений – ред.), а как оскорбление президента. Они же подонки, твои судьи. Я теперь должен ехать к ним и давать показания. Ты возьми того судью (Тупицкого – ред.), бл..., за яйца, пусть повисит одну ночь. Янукович: Понял. Мы разберемся.

Понял. Мы разберемся. Кучма: Судьи вообще бл...ди.

Судьи вообще бл...ди. Янукович: Ну, они подонки. Председатель суда у меня там ненадежный. Его нужно менять.

Ну, они подонки. Председатель суда у меня там ненадежный. Его нужно менять. Кучма: Ну, ты же понимаешь... менять, пока система такая, что... Ну, я думаю, сейчас вы разберетесь, чтобы он на всю жизнь запомнил.

Исходя из дальнейших событий, стоит предположить, что соответствующая работа с Тупицким людьми Януковича была проведена качественная – судья изменил мнение, и адвокат Салов получил 5-летний тюремный срок (условный, но все же 7 месяцев пробыл в СИЗО на время следствия и судебного процесса). Впоследствии приговор Тупицкого отменил Европейский суд по правам человека, но карьере судьи это никоим образом не навредило.

Через два года после легендарного разговора Кучмы с Януковичем "ненадежного главу суда" Анатолия Тарана поменяли. Новым стал в ноябре 2002 года... Александр Тупицкий. Назначен он был приказом президента Кучмы, а губернатор Донетчины перебрался в Киев и возглавил правительство.

Пока звезды донецкой юриспруденции Ренат Кузьмин, Геннадий Васильев, Виктор Татьков и другие вслед за Януковичем перебирались в Киев, Тупицкий долго оставался в Донецке, но вскоре пришло и его время. В 2009 году он покидает эту должность после 7 лет председательства и идет на повышение – в Апелляционный хозяйственный суд Донецка. Впоследствии поработал главой Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов (о последнем месте работы у Тупицкого остались не лучшие воспоминания, которые стали поводом для появления крылатого выражения – о нем дальше).

Переезд в Киев

В 2013 году Александр Тупицкий перебирается в Киев – по квоте Януковича и протекции судьи КСУ Вячеслава Овчаренко. 15 мая он становится судьей Конституционного суда. Судья КСУ назначается сроком на 9 лет. Тупицкий вошел в неформальную группу, которую журналисты назвали "большинство Януковича", впрочем, ему неплохо жилось и при президенте Порошенко.

Большинство Януковича в КСУ – смотрите сюжет "Схем":

В сентябре 2019 года Тупицкий стал главой КСУ. Этому назначению предшествовала сложная подковерная игра. 14 мая – за неделю до инаугурации президента Зеленского – судьи КСУ голосуют за снятие своего главы Станислава Шевчука и назначение Натальи Шапталы (Тупицкий остался первым заместителем). Шевчук сам назовет это интригами президента Порошенко и прямо обвинит того в попытке конституционного переворота.

Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами,

– написал 14 мая 2019 Шевчук в фейсбуке.

Новая глава КСУ Шаптала поработала в должности всего 4 месяца, и в сентябре из-за окончания 9-летней каденции ушла с должности. Новым главой был избран Александр Тупицкий.



За работой / Фото пресс-службы КСУ

Конституционный кризис

С назначением Тупицкого и наступлением 2020 года КСУ из довольно тихого и скромного отделения обеспечения верховенства права и Конституции Украины превратился в безумного ньюзмейкера, который раз за разом начал продуцировать скандальные решения, которые фактически начали уничтожать устои украинского государства. Стоит признать, что судьи КСУ не выносили откровенно незаконных решений, а лишь пользовались лакунами в законодательстве и нюансами трактовок положений Конституции.



Судье Тупицкому не отказать в чувстве стиля / Фото пресс-службы КСУ

Ни для кого не секрет, что законы в Украине прописаны на удивление "криво", а поговорка о том, что "закон как дышло"... чрезвычайно точно характеризует отечественную юридическую систему. Именно следование букве закона, а не его духу привело к конституционному кризису, обеспокоенности западных партнеров Украины, параличу судебной системы и фактической остановке антикоррупционного законодательства.

Выхода из кризиса пока нет – 29 декабря 2020 года президент Зеленский сделал уникальный прецедент и отстранил Тупицкого от полномочий сроком на 2 месяца. За это время украинская власть должна придумать, как починить то, что не работает. Факультативной задачей будет определить – в чьих интересах действуют господин Тупицкий и другие судьи КСУ, так как сомнений в их ангажированности практически не существует.



Обмен опытом / Фото пресс-службы КСУ

Добропорядочность

Согласно требованиям закона, судьей КСУ может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг 40 лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не меньше пятнадцати лет, высокие моральные качества, является правоведом с признанным уровнем компетентности.

Если по стажу и образованию вопросов к Тупицкому нет, то с "высокими моральными качествами" есть проблемы. Это доказывали материалы прослушивания судьи, которые осуществляла СБУ.

Пленки Тупицкого – азбука коррупции:

В декабре 2020 года "Схемы" обнародовали фрагменты записей прослушивания судьи, они датированы 2018 годом. Из этих материалов стало известно, что юрист занимался судейскими аферами, мошенничеством и вообще тот еще коррупционер (следствию удалось выявить факт преступного сотрудничества с коллегой – судьей Татьковым, который ныне скрывается от правосудия, а еще считается кумом Януковича). Собственно, об этом можно догадаться из немалого состояния его семьи. Впрочем, интересно даже не это, а прямая речь почтенного главы КСУ, который опять же возвращает к классическому кучмовскому наблюдению о "подонках".

На этих пленках Тупицкий много чего наговорил, коснулся также и своей биографии, в частности времени перед назначением в КСУ.

И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на "подсосе". Потому что Днепропетровск – там только такие реестры, и х*й копейку кто дает, все идет вверх, и уже сверху эти все реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией. Конечно же, когда Овчаренко мне предложил перейти в Конституционный суд – то вроде мне особо нечего было терять. Зато судьба сыграла другую – хорошую вещь,

– судья о сложностях работы в Днепре.

Фраза про "х*й копейку кто дает" стала мемом и пошла в народ.

Также Тупицкий рассказал, почему начал считать себя бессмертным.

При вот этих всех люстрационных вопросах Конституционный суд стал наиболее защищенным относительно этого по состоянию на это время. Чтобы нас притянуть к чему-то, нужно что? Двенадцать голосов судей КС с вызовом генерального (прокурора – ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей КС проголосуют за сдачу судей, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже, я не знаю, что нужно сделать, чтобы 12 судей проголосовали,

– Тупицкий о собственной неприкосновенности.

Декларация и состояние судьи Тупицкого

Судьей быть престижно и чрезвычайно выгодно. Да, иногда могут "подвесить за что-то", но в основном – все ок. В этом убеждает декларация Александра Тупицкого. В ней зафиксировано немалое состояние, например, коттеджный дом на почти 500 метров квадратных на заповедном Жуковом острове в Киеве. По оценкам Bihus.info такой домик стоит примерно 1 миллион долларов.



На страже законности / Фото пресс-службы КСУ

Впрочем, имение зарегистрировано на третье лицо – некоего Сергея Левченко, который по примеру героя сказки “Про зайчика и лисичку” пустил пожить к себе судью Тупицкого. Кроме того, у судьи есть квартира на 200 квадратов в элитном ЖК "Новопечерские Липки". Его соседями являются теща бывшего премьера Гройсмана (тот постеснялся записать свою квартиру на себя), Потап и Настя Каменских, бывший глава МВД Захарченко (ныне – в бегах) и многие другие представители “новой элиты”. Квартира стоимостью примерно в 20 миллионов гривен записана на мать судьи – по традиции украинских чиновников.

Летом 2019 года Тупицкий стал латифундистом – он вместе с тещей (донецкой аптекаршей) приобрел несколько участков земли под Киевом, и на этой территории выстроил себе имение.

Жена судьи Ольга Тупицкая ездит на BMW X6 белого цвета, а ее муж – на служебной Toyota Camry с "номерами прикрытия".

Элитная недвижимость и незаконное имущество в Крыму – что есть и чего нет в декларации судьи Тупицкого:

Но самой интересной собственностью Тупицкого является имение под Ялтой, в ныне оккупированном россиянами Крыму. Он приобрел его ранее (в 2005 году), но расширял угодья уже при оккупантах – в 2018 году получил в собственность еще один участок возле этого имения площадью 126 квадратных метров. Сделка была оформлена согласно законодательству оккупантов, и налоги были уплачены в бюджет государства-агрессора. Более того, судья скрыл этот факт в своих декларациях, а когда благодаря журналистским расследованием он стал достоянием общественности, поднялся большой скандал. Впрочем, судейский иммунитет главы КСУ позволяет Тупицкому не слишком переживать по этому поводу.



Имение Тупицкого в оккупированном Крыму / Фото "Схем"

Каденция Тупицкого должна была завершиться весной 2022 года, но есть все основания полагать, что господин судья может закончить ее досрочно (впрочем, не факт, что это будет сделано законно и не будет иметь последствий). А новый 2021 год он встретит в вынужденном отпуске.