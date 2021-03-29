На днях Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении на должность председателя КСУ Александра Тупицкого. Сам Тупицкий заявил, что даже несмотря на указ Зеленского, он до сих пор является главой Конституционного Суда.

Более того, Тупицкий планирует оспаривать указ президента Зеленского в суде. Он будет судиться в Верховном суде.

Важно Тупицкий созывает спецзаседание КСУ из-за своего увольнения

По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он до сих пор глава Конституционного суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.

Я буду его (указ президента – 24 канал) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным. Вся аргументация в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время,

– сказал Тупицкий.

Ранее представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.

Кто такой Александр Тупицкий? Тупицкий стал судьей КСУ еще в мае 2013 года с легкой руки Януковича. До этого он работал обычным судьей первой инстанции. Тупицкий отблагодарил Виктора Януковича за свое назначение, проголосовав за решение, которое позволило президенту-беглецу узурпировать власть. Сейчас Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении. Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта.

27 марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Говорится о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Интересно! Несмотря на то, что Тупицкого отстранили от работы, он продолжает получать зарплату. За январь 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.