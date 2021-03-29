Тупицкий будет обжаловать указ Зеленского в суде
На днях Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении на должность председателя КСУ Александра Тупицкого. Сам Тупицкий заявил, что даже несмотря на указ Зеленского, он до сих пор является главой Конституционного Суда.
Источник:"Лига"
Более того, Тупицкий планирует оспаривать указ президента Зеленского в суде. Он будет судиться в Верховном суде.
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По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он до сих пор глава Конституционного суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.
Я буду его (указ президента – 24 канал) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным. Вся аргументация в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время,
– сказал Тупицкий.
Ранее представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.
Кто такой Александр Тупицкий?
Тупицкий стал судьей КСУ еще в мае 2013 года с легкой руки Януковича. До этого он работал обычным судьей первой инстанции. Тупицкий отблагодарил Виктора Януковича за свое назначение, проголосовав за решение, которое позволило президенту-беглецу узурпировать власть.
Сейчас Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении. Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта.
27 марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Говорится о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
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