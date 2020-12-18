Зеленский вернул Запорожью главу ОГА времен Ющенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации. Одновременно с этой должности уволили Виталия Боговина.
Указ о назначении Александра Старуха опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
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Такая ротация в президентской команде связана с тем, что предыдущий председатель ОГА Виталий Боговин по итогам местных выборов стал депутатом Запорожского областного совета. Сами же местные депутаты избрали его председателем.
Что известно об Александре Старухе:
- Это известный в Запорожье политик. Он родился в городе казацкой славы в 1973 году (ныне ему 47 лет).
- По специальности Александр Старух является историком. Работал в Национальном заповеднике "Хортица", Запорожском государственном университете и Институте украинской археологии и источниковедения имени Грушевского.
- С 2006 года начал работать в команде тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. Сначала в его секретариате, а в 2008 году стал председателем Запорожской ОГА.
- После прихода к власти Виктора Януковича Александр Старух вернулся к научной деятельности, а затем возглавил областную организацию партии "Батькивщина".
Александр Старух / Фото "Прав / Да"
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