Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации. Одновременно с этой должности уволили Виталия Боговина.

Указ о назначении Александра Старуха опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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Такая ротация в президентской команде связана с тем, что предыдущий председатель ОГА Виталий Боговин по итогам местных выборов стал депутатом Запорожского областного совета. Сами же местные депутаты избрали его председателем.

Что известно об Александре Старухе:

Это известный в Запорожье политик. Он родился в городе казацкой славы в 1973 году (ныне ему 47 лет).

По специальности Александр Старух является историком. Работал в Национальном заповеднике "Хортица", Запорожском государственном университете и Институте украинской археологии и источниковедения имени Грушевского.

С 2006 года начал работать в команде тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. Сначала в его секретариате, а в 2008 году стал председателем Запорожской ОГА.

После прихода к власти Виктора Януковича Александр Старух вернулся к научной деятельности, а затем возглавил областную организацию партии "Батькивщина".



Александр Старух / Фото "Прав / Да"