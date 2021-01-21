В 2019 году шоумен Александр Скичко неожиданно стал народным депутатом, в 2020 ожидаемо не стал мэром Черкасс, а в 2021 – снова неожиданно – имеет все шансы стать главой Черкасской ОГА. И это все в неполные 30 лет.

20 января 2021 Кабмин решил, что кандидатура 29-летнего Александра Скичко – то что нужно Черкасской области, а потому решил рекомендовать бывшего шоумена на позицию главы областной государственной администрации. "Я оправдаю ваш аванс", – заявил Скичко Кабмину. Сейчас дело за президентом, а пока Владимир Зеленский думает, 24 канал вспоминает основные вехи биографии потенциального руководителя Черкасской областной государственной администрации и напоминает, что парню – 29 лет. Вполне возможно, что мы имеем честь видеть начало большой политической карьеры.

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Биография Александра Скичко

Будущая звезда шоубиза и политики родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Отец Александра был руководителем местного отделения крупного банка, поэтому семья была довольно зажиточной. Правда, отец воспитывал сыновей жестко и особо их не баловал.

В школе проявились творческие способности Саши – он участвовал во всех школьных концертах и ​​спектаклях, пользовался популярностью среди девушек – даже из старших классов. А еще хорошо учился, хорошо знал английский, играл на свирели и саксофоне.



Школьник с потенциалом / Фото: личный архив Александра Скичко

Молодой музыкант постоянно ездил на различные конкурсы, на некоторых побеждал, но родители настаивали, чтобы Саша получил классическое образование – в 2008-м году Скичко поступил на экономический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ).

Первые шаги в шоу-бизнесе

На 2 курсе Александр Скичко понял, что не хочет продолжать отцовское дело, а пойдет своим путем. Он завел его в шоу-бизнес. Еще школьником Скичко пробовал себя на телевидении – был ведущим программы Teen-клуб на некогда популярном музыкальном канале O-TV, был диджеем на радио в родных Черкассах.

В 2009 году 18-летний студент Скичко победил в музыкальном реалити-шоу "Караоке на Майдане", затем участвовал во 2 сезоне популярного талант-шоу канала СТБ "Украина имеет талант" – попал в топ 50 лучших участников и вылетел на первом прямом эфире, но запомнился.

Александр Скичко делает первые шаги в шоу-бизнесе:

Талантом Скичко была пародия – он смело показывал популярных в Украине в то время персонажей, получалось не очень похоже, но драйвово, эмоционально и смешно, а еще – немного о политике.

Многие думают, что участие в шоу – это трамплин в телевизионное будущее. И ошибаются. Это только ступенька – дальше нужно подниматься самостоятельно. Шоу "Украина имеет талант" помогло мне познакомиться с людьми, которые работали на телевидении. Я начал с ними общаться и влился в тусовку,

– Александр Скичко объясняет в интервью "Каравана историй", как пробился в шоубиз, а еще намекает на свою первую жену.

Успех на талант-шоу добавил уверенности и сделал Александра небольшой, но звездой, а еще – он решил продолжать. После года работы на кастингах различных украинских реалити (от КНЭУ до студии Довженко, где их снимали, было меньше километра) он поехал в Москву – на местное талант-шоу "Минута славы".

И хотя в России уже был свой пародист Жириновского и Баскова, на талантливого парня обратили внимание и доверили вести утреннее шоу на местном канале "Муз-ТВ". Александр жил в Киеве, а на съемки летал в Россию. А еще параллельно учился в КНЭУ.

В таком графике Скичко продержался всего полгода, после чего вернулся к работе в Украине – на "Новом канале" появилась вакансия. Звезды популярного утреннего шоу "Подъем" – Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут – покинули успешный проект, а создавшийся вакуум должны были заполнить новые лица.

Александр Скичко был одним из почти десяти ведущих, которые пытались повторить успех предшественников. Сделать это Скичко не удалось, но он стал узнаваемым, заработал авторитет и первые большие деньги. Скичко начали приглашать в качестве ведущего на свадьбы украинской элиты, это позволило не только заработать и увидеть мир, но и завести нужные знакомства.

Первая жена

Звездой "Нового канала" Скичко станет в 2012, а за год до этого 20-летний парень женился. Это произошло вопреки воле родителей, так как невеста была старше Саши на 10 лет. Она работала продюсером на "СТБ" на том же шоу "Украина имеет талант", которому Скичко обязан стартом карьеры. При этом Скичко постоянно уверяет, что начал делать карьеру в шоубизе по протекции жены. Поверить в это трудно.



Александр Скичко и Тала Онищук на съемках "Украина имеет талант" / Фото "Медианяня"

Имя жены шоумен не называет, но отдельные источники указывают, что речь идет о нынешнем шоураннере сверхуспешного сериала "Крепостная" Тале Пристаецкой (тогда – Тале Онищук). Кстати, ее нынешний муж – Юрий Пристаецкий – был режиссером финала Евровидения-2017 в Киеве, одним из ведущих которого был именно Скичко.

Мы два года прожили вместе, потом поженились и прожили еще два года в официальном браке. Просто наши отношения зашли в тупик. Начались какие-то ссоры на бытовом уровне: мы мирились, потом снова ссорились, пока не понял, что отношения изжили себя,

– Скичко рассказывает о своем первом браке в интервью Viva.

Развод и короткая холостяцкая жизнь

После развода Александр Скичко погрузился в работу – он работает на нескольких проектах на "Новом" и проводит еще больше свадеб. В 2015 году Скичко меняет канал и переходит в медиахолдинг Рината Ахметова.



Тогда это было просто фото / Фейсбук Александра Скичко

На канале "Украина" Скичко становится ведущим песенного проекта "Пой как звезда" (вел его вместе с Дмитрием Шепелевым), параллельно Скичко становится лицом шоу "Звездный путь", в эфире которого звезды рассказывали о своей непростой жизни и цене, которую пришлось заплатить на пути к успеху.

Культовая фотосессия для журнала Viva:

Вторая жена

Александр становится звездой светской жизни Киева и одним из самых желанных холостяков Украины. Но в этом статусе молодой человек пробыл недолго: он знакомится с дочерью миллиардера (правда, гривневого) Леонида Юрушева – Елизаветой.

Леонид Юрушев очень непубличный и очень богатый. Его состояние оценивается примерно в 200 миллионов долларов. Он родился в Донецке, но является гражданином Греции (благодаря своему этническому происхождению). В его собственности люксовые киевские гостиницы InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, бизнес-центр "Леонардо" и многое другое. В СМИ часто называют Юрушева младшим бизнес-партнером Рината Ахметова, впрочем, лучше бизнес у Юрушева выходил с гражданином России Павлом Лебедевым. Тот во времена Януковича возглавлял Министерство обороны и успешно "дерибанил" имущество украинской армии, а после Революции Достоинства сбежал в Россию.

Елизавета Юрушева, как и предыдущая жена, была старше Скичко. Но только на 4 года. Она хоть и родом из Донецка, но большую часть жизни провела в Западной Европе, в частности – Австрии. Там она познакомилась со своим будущим мужем, Давидом Конигсхофером, и родила сына Даниэля (2008) и дочь Наталью (2015).



Звездная пара / Обложка журнала Viva

Пара долго жила в гражданском браке и поженилась только в 2015 году – церемония прошла в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, которым отец доверил Елизавете управлять. Впрочем, ни роскошные апартаменты, ни туфли Manolo Blahnik (такие же, как у Кэрри Брэдшоу), ни даже рождение второго ребенка залогом семейного счастья не стали – вскоре пара рассталась. А через несколько месяцев Лиза завязала отношения со Скичко.

Мы были знакомы давно, Киев в каком-то смысле маленькое село. Так вышло, что однажды я брал у Лизы интервью. Сначала завязалось обычное приятельское общение, которое позже вылилось в нечто большее. Сначала мы банально узнавали друг друга, потому что внешняя оболочка очень обманчива и порой совсем не отражает правду. Елизавета призналась: до того момента, как мы сблизились, она терпеть меня не могла, считала, что я очень противный человек. У меня тоже были свои соображения, и мое поведение было соответствующим. Я и представит не мог, что она такой глубокий, трудолюбивый и целеустремленный человек,

– Александр Скичко в интервью "Каравану историй" рассказывает свою.

5 сентября 2017 Юрушева и Скичко женятся. Свадьбу пара отгуляла подальше от работы – в Грузии. Церемония получилась камерной – было всего 45 гостей, которых развлекал своим голосом и танцами певец Monatik (он был судьей на "Танцах со звездами", где выступал Скичко). Почетным гостем на свадьбе был Вахтанг Кикабидзе.

Как живет звездная пара Скичко – Юрушева – Зе Интервьюер:

Скичко и дети

Отец Александра, который был очень против первого брака своего сына со старшей женщиной, на этот раз против брака со старшей женщиной с 2 детьми не возражал.



Александр Скичко с женой и детьми / Фото: инстаграм Александра Скичко

За несколько месяцев до этого Александр Скичко достиг творческой вершины – был одним из соведущих финальной части Евровидения-2017, которое проходило в майском Киеве. Трое остроумных молодых мужчин-ведущих были встречены неоднозначно, но работу их следует признать успешной.

Звездный час Александра Скичко – Евровидение-2017:

Среди трио ведущих выделялся именно Скичко – парень и на дудочке играл, и английское произношение у него была замечательным, и шутил он остроумнее. А еще – именно тогда Скичко сделал предложение руки и сердца Елизавете Юрушевой.



Рабочие моменты / Инстаграм Александра Скичко

Депутат Скичко – старт политической карьеры

Евровидение добавило Скичко популярности, но двигаться дальше вверх в шоубизе уже было сложно – реалити-шоу на канале "Украина" слишком популярными не были (хотя на "Мамахохотала-шоу" он жег напалмом). Тогда Александр Скичко делает кардинальный поворот и уходит в политику.

Из шоуменов – в политику:

Весной 2019 на президентских выборах в Украине уверенно, но от этого не менее сенсационно победил комик Владимир Зеленский. Тогда виртуальная партия Зеленского "Слуга народа" начала выходить в оффлайн.

Популярность нового президента была настолько высокой, что люди готовы были голосовать за любого при условии, что он хоть как-то связан с Зеленским. Именно этим объясняется небывалый успех "Слуги народа" на парламентских выборах-2019. Александр Скичко шел как мажоритарщик на родной Черкасщине и уверенно победил – получил более 50% поддержки.

Политик Скичко vs шоумен Ляшко:

В отличие от сотен никому не известных кандидатов-слуг 28-летний Скичко был известным человеком, но он совсем не имел опыта в политике. Впрочем, имел опыт в бизнесе – тесть сразу начал вводить зятя в курс своих дел. Так шоумен стал членом наблюдательного совета ПАО "Днепровагонремстрой".

Александр Скичко не забывает о корнях:

После избрания Скичко в Верховную Раду у большинства экспертов-политологов возник вопрос "Зачем?". Конечно, не удалось избежать предположений об интересе Юрушева. Впрочем, никаких доказательств последнего не было. Более того, по словам Скичко, после его избрания фирмы тестя не победили ни в одном крупном государственном тендере.

С самого начала мой тесть был категорически против, чтобы я шел в политику, потому что это "грязное дело". Он не является публичным человеком и не хочет им быть, потому это был мой выбор как сознательного гражданина,

– Александр Скичко о решении идти в политику, в ноябре 2020 году в интервью "Экономической правде".

Сам Скичко заявил о том, что видит в политике свое призвание и желает изменить жизнь украинцев к лучшему.



Работа в округе / Фейсбук Александра Скичко

В Верховной Раде 9 созыва Александр Скичко стал главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры (сначала хотел в аграрный), вошел в состав украинской делегации в ПАСЕ (пригодился отличный английский), а также 8 групп межпарламентских связей.

После таких результатов должны быть сделаны выводы. Было бы уместно перезагрузить отдельные облгосадминистрации и даже министерства,

– Александр Скичко в ноябре 2020 году в интервью "Экономической правде" фактически спрогнозировал свое назначение, хотя, вероятно, намекал на другое.

Александр Скичко сейчас

В 2020 году Скичко должен был стать приговором для мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, но в последний момент вместо популярного шоумена "Слуги" выставили другого кандидата – Виталия Ильченко (он занял 3 место и не попал во второй тур).

Вообще за полтора года в парламенте Скичко показал себя действенным и довольно прагматичным политиком – он не попадал в скандалы, делал взвешенные заявления и критиковал только с аргументами. И только, когда этого было мало, переходил на личности.

Всю осень у Скичко, как главы транспортного подкомитета, был конфликт с министром транспорта и инфраструктуры Владиславом Криклием. Они устраивали "баттлы" на комитете, обменивались жесткими интервью в СМИ. В конце 2020 Скичко завел собственный телеграм-канал и начал "мочить" министра Криклия. Именно нардеп Скичко сообщил смешные и абсурдные детали визита Криклия в Казахстан и скандала с тестами на коронавирус. Впрочем, как оказалось, это был лишь эпизод большого пути, а опасения самого Криклия, что Скичко хочет занять его место, не оправдались.

В начале 2021 29-летний Скичко стал кандидатом на пост руководителя Черкасской ОГА – он представил свой план развития области, заявил, что имеет команду единомышленников и в среду, 20 января, сумел получить одобрение от Кабмина.

Александр Скичко обещает не подвести:

Если кандидатуру бывшего комика утвердит другой бывший комик, а ныне президент Украины, то народный депутат Александр Скичко станет четвертым Зе-главой Черкасской области, а 197-й округ (Канев и Золотоноша) ждут новые выборы.