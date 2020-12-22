Украинский военный Шумков возвращается из русского плена
Военнослужащий ВСУ Александр Шумков 24 декабря вернется из русского плена. Его в 2017 году похитили с территории Украины и удерживали в течение более трех лет.
О возвращении активиста, которого в России называют "личным охранником Яроша", сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова во время участия в конференции "Депутат, помоги пленникам Кремля".
К слову В России тюремный надзиратель избил украинского политзаключенного Шумкова
Уполномоченная по правам человека отметила, что в настоящее время Россия преследует по политическим мотивам 130 украинцев. У них на всех есть 186 несовершеннолетних детей.
24 декабря с российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков. Также получила ответ от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских политзаключенных,
– рассказала Людмила Денисова.
Коротко об Александре Шумкове:
- Это 31-летний украинский общественный деятель, работник Вооруженных сил Украины. В России его называют "личным охранником Дмитрий Ярош". За это его и осудили.
- Правда, даже здесь у россиян судебное дело "шито" несовершенно – Александр покинул "Правый сектор" еще до того, как в России его признали "экстремистским", а закон обратной силы не имеет.
- Александра Шумкова российские спецслужбы похитили с территории Украины в 2017 году, а уже в декабре 2018-го осудили на 4 года.
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