Военнослужащий ВСУ Александр Шумков 24 декабря вернется из русского плена. Его в 2017 году похитили с территории Украины и удерживали в течение более трех лет.

О возвращении активиста, которого в России называют "личным охранником Яроша", сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова во время участия в конференции "Депутат, помоги пленникам Кремля".

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Уполномоченная по правам человека отметила, что в настоящее время Россия преследует по политическим мотивам 130 украинцев. У них на всех есть 186 несовершеннолетних детей.

24 декабря с российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков. Также получила ответ от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских политзаключенных,

– рассказала Людмила Денисова.

Коротко об Александре Шумкове: