Александр Касминин, судья Конституционного суда, которого отстранил президент, получил от государства квартиру площадью 150,5 квадратных метра в Киеве. Впоследствии член КСУ приватизировал государственное жилье и стал его собственником.

Служебное помещение Касминин получил сразу после назначения на должность. OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщил, что детали присвоения квартиры уже выясняют правоохранительные органы.

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Силовики пытаются установить, как Александру Касминину удалось забрать жилье у государства в течение нескольких месяцев.

Впоследствии правоохранительные органы планируют начать расследование по одной из статей Уголовного кодекса.

Что известно об элитной квартире Касминина

Квартира отстраненного судьи КСУ расположена в жилом комплексе "Панорама на Печерске". Элитный ЖК построен в центре Киева – на улице Евгения Коновальца в Печерском районе.

Почти идентичные по площади апартаменты в доме Касминина стоят более 11 миллионов гривен, или 400 тысяч долларов.



Стоимость квартиры в доме, где проживает Александр Касминин / Фото OBOZREVATEL

Касминин был назначен на должность судьи Конституционного суда в 2013 году, указом Виктора Януковича. Впоследствии он получил роскошную служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева.

А уже в 2014 году государственное жилье было приватизировано, и Касминин стал полноправным собственником.



Касминин в 2014 году приватизировал служебную квартиру / Фото OBOZREVATEL

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