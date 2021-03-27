Судья КСУ Касминин присвоил служебную элитную квартиру в центре Киева, – СМИ
Александр Касминин, судья Конституционного суда, которого отстранил президент, получил от государства квартиру площадью 150,5 квадратных метра в Киеве. Впоследствии член КСУ приватизировал государственное жилье и стал его собственником.
Источник:OBOZREVATEL
Служебное помещение Касминин получил сразу после назначения на должность. OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщил, что детали присвоения квартиры уже выясняют правоохранительные органы.
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Силовики пытаются установить, как Александру Касминину удалось забрать жилье у государства в течение нескольких месяцев.
Впоследствии правоохранительные органы планируют начать расследование по одной из статей Уголовного кодекса.
Что известно об элитной квартире Касминина
Квартира отстраненного судьи КСУ расположена в жилом комплексе "Панорама на Печерске". Элитный ЖК построен в центре Киева – на улице Евгения Коновальца в Печерском районе.
Почти идентичные по площади апартаменты в доме Касминина стоят более 11 миллионов гривен, или 400 тысяч долларов.
Стоимость квартиры в доме, где проживает Александр Касминин / Фото OBOZREVATEL
Касминин был назначен на должность судьи Конституционного суда в 2013 году, указом Виктора Януковича. Впоследствии он получил роскошную служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева.
А уже в 2014 году государственное жилье было приватизировано, и Касминин стал полноправным собственником.
Касминин в 2014 году приватизировал служебную квартиру / Фото OBOZREVATEL
Зеленский отстранил Касминина и Тупицкого: что стоит знать
- Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
- Соответствующий документ президент подписал 27 марта.
- Такое решение глава государства принял "с целью гарантирования соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".
- Он также заявил, что эти судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".
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