На Донбассе погиб военный из Полтавы Александр Глушко
В годовщину подписания минских соглашений, которые должны должны урегулировать войну на Донбассе, вражеский снайпер убил украинского военного. Боец был сапером и погиб в районе села Зайцево.
Источник:Фейсбук Олега Синегубова
Погибшим оказался Александр Глушко с Полтавщины.
Потеря дня От пули снайпера погиб украинский военный на Донбассе
Сегодня от выстрела снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб полтавчанин Александр Глушко. Боец служил в инженерно-саперном взводе,
– сообщил Синегубов.
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщает, что прощание с Героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.
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