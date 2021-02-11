В годовщину подписания минских соглашений, которые должны должны урегулировать войну на Донбассе, вражеский снайпер убил украинского военного. Боец был сапером и погиб в районе села Зайцево.

Погибшим оказался Александр Глушко с Полтавщины. Потеря дня От пули снайпера погиб украинский военный на Донбассе Сегодня от выстрела снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб полтавчанин Александр Глушко. Боец служил в инженерно-саперном взводе,

– сообщил Синегубов. Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым погибшего Александра. Вечная память! Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщает, что прощание с Героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА. Дополняем новость ...