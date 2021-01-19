Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который попал под санкции США за вмешательство в их выборы, обвинил в этом Центр противодействия коррупции. По мнению нардепа, борцы с коррупцией виновны в госизмене.

Депутат считает, что ЦПК направил "письма Министерства финансов США с просьбой наложить санкции против него". Об этом рассказала его адвокат Татьяна Костина на пресс-конференции, передает 24 канал.

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В чем обвиняют Центр противодействия коррупции

Она отметила, что мол, свидетельства, которые Центр противодействия коррупции приводил в письме американского ведомства, являются "лживыми". К примеру то, что Дубинский вступил в сговор с народным депутатом Андреем Деркачем и пытался оказать влияние на президентскую избирательную кампанию в США в 2019 – 2020 годах.

Более того адвокат сравнила это письмо с письмом экс-президента-беглеца Виктора Януковича к России с просьбой ввести войска в Украину. А еще пожаловалась, что это письмо и собственно сами санкции "нарушают неприкосновенность частной жизни Дубинского".

Что в планах Дубинского

В общем адвокаты депутата планируют подать в правоохранительные органы заявления о 4 уголовных проступках, 5 нетяжких преступлениях, 4 тяжких и 1 – особо тяжком. Костина отметила, что особенно виновные по этим искам директор ЦПК Виталий Шабунин и исполнительная директор ЦПК Дарья Каленюк.

Санкции США против Дубинского: что известно

11 января Александр Дубинский попал в список лиц и компаний, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Их подозревают в работе на Россию.

Депутат считает, что это провокации и поэтому обратился к председателю "слуг народа" Давида Арахамии, чтобы созвать внеочередное заседание партии. Однако получил отказ.

Выходить из фракции из-за санкций США Дубинский не планирует. По его словам, для этого нет оснований.



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