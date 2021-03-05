На скульптуре в Турции изобразили карту с "российским" Крымом. На это обратила внимание заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Украинские дипломаты немедленно обратились к руководству города Алания, где и обнаружили скандальную скульптуру. Там отреагировали и убрали возмутительное изображение.

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Изображение Крыма на карте России заметили в Турции: что известно

В Турции в курортном городе Алания заметили скульптуру, на которой нарисовали карту России. И все бы ничего, но в этой карте Крым показали "российским". Хотя на самом деле украинский полуостров Россия оккупировала.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в фейсбуке рассказала подробности инцидента.

Во время одного из международных фестивалей искусства в курортном городе Алания (Турция) на одной из скульптур, автором которой стала российская гражданка, была изображена карта РФ с оккупированным Крымом,

– написала она.

По ее словам, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, как только узнал об этой ситуации, немедленно отреагировал.

Дипломат "3 марта посетил Аланию и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту". И мэр поспособствовал, чтобы это сделали.

Эмине Джапарова выразила благодарность турецким партерам за мгновенную реакцию.

Теперь искусство не преобразовано в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым – это Украина!

– подытожила заместитель министра.

Что следует помнить об оккупации Крыма

В феврале 2014 году в Крым пришли вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Они захватили здание парламента, аэропорт, паромные переправы и другие стратегические объекты. Украинские военные на полуострове были заблокированы. Президент России Владимир Путин признал, что это были именно российские военные.

В марте 2014 в Крыму провели незаконный и непризнанный большинством стран мира "референдум", по результатам которого Россия и объявила Крым своей частью. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США этого не признали. За действия Путина и России против агрессора ввели международные санкции.