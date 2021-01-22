Компания эксперта Министерства здравоохранения и консультантки Офиса Президента по вопросам вирусологии Оксаны Обертинской за несколько месяцев существования заработала 18 миллионов гривен на "ковидних" государственных заказах. Ранее женщина сыграла эпизодическую роль в сериале "Слуга народа".

О роли Обертинской в "Слуге народа"

Оксана Обертинская сыграла психолога в сериале "Слуга народа". А потом начала консультировать Офис Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание УНН.

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Ее роль в сериале эпизодическая – в 3 эпизоде ​​первого сезона главу государства Василия Голобородько, которого играет Зеленский, знакомят с президентским психологом.

Анна Петровна – ваш психолог,

– представляют женщину президенту.

И хотя в "Слуге народа" актриса не проронила ни слова, в реальной жизни ее роль стала значительно весомее.

Герою Зеленского представляют героиню Обертинской: видео

Карьера Обертинской как вирусолога и эксперта Зеленского

Весной 2020 года женщина стала экспертом-вирусологом Минздрава и консультанткой Офиса Президента по противодействию коронавирусу.

Далее Обертинская основала "Центр молекулярных технологий", который до конца 2020 года по упрощенной процедуре получил государственных заказов от областных лабораторий и медицинских учреждений на сумму 18 миллионов гривен.

Ее компания поставляет в областные больницы и ПЦР-лаборатории медицинское оборудование, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и некоторые другие товары.