Посольство Швейцарии в Украине сообщило, что через 3 года их страна будет вынуждена разблокировать активы беглого президента Виктора Януковича. Однако швейцарские власти активно сотрудничают с украинскими властями, чтобы вернуть эти активы народу.

Федеральный совет Швейцарии 7 лет назад заморозил все местные активы Виктора Януковича и его соратников. Этим решением власти страны пытались избежать риска присвоения украинских государственных денег.

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С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возвращения этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении,

– говорится в сообщении.

В то же время швейцарское законодательство предусматривает, что максимальная продолжительность такого замораживания – всего 10 лет.

Заметьте! Активы Януковича и его окружения в Швейцарии оценивают в примерно 70 миллионов швейцарских франков. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2021 года швейцарский франк стоит 30,62 гривны.

Дела Януковича: что известно

В январе 2021 года Виктору Януковичу объявили о подозрении в государственной измене. Речь идет о "Харьковских соглашениях" в пользу России, которые президент-беглец подписал еще в 2010 году. Также Януковича подозревают в узурпации власти.

Президента-беглеца уже осудили за дело о государственной измене. Однако впоследствии Апелляционный суд Киева отменил заочный арест.

В феврале 2021 года беглый президент объявил, где живет в России в Ростове-на-Дону. Янукович пригласил сотрудников Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований прибыть по адресу и допросить его.

В Офисе генпрокурора заявили, что это – невозможно. Россия не отвечает на запросы украинских правоохранителей, поэтому следственные действия на территории страны невозможны.