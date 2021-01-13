Российские журналисты заявили, что обнаружили активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа в залоге у российской организации. Речь идет о Фонде промышленных активов, который является некоммерческим.

По информации СМИ, активы включают акции подконтрольных Фирташу компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на отчетность Фонда за 2019 год.

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Фонд промышленных активов получил обеспечение по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, который входит в Group DF Фирташа.

Они включают акции кипрских компаний:

Alandero Investments,

Ostchem,

PLG UA Limited,

Spodola Ventures,

украинских предприятий Северодонецкое объединение Азот,

Украгро НПК,

швейцарской NF Trading AG,

эстонской Nitrofert AS.

Активы, заложенные в Фонде промышленных активов, в основном относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. Помимо акций, в залоге у Фонда значится природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 98 миллиардов рублей.

РБК сообщает, что если Ostchem Фирташа не обслуживает долг, Фонд промышленных активов сможет обратиться в суды с ходатайством о взыскании залога.

Обратите внимание! В России компании Фирташа кредитовал также "Газпромбанк". В 2016 году этот банк продал Фонду промышленных активов права требования по украинским кредитам.

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