Активисты выступили против судей, которые будут рассматривать апелляцию Стерненко
Двое из трех судей, которые будут рассматривать апелляцию Сергея Стерненко имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности. Активисты выступили против того, чтобы дело вели люди, не имеющие безупречной репутации в профессиональном кругу.
Источник:Prosud
Апелляцию будет рассматривать коллегия, в которую входят судьи Одесского апелляционного суда – Альбина Кадегроб(председательствующая), Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.
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Что известно о судьях, которые будут рассматривать апелляцию
По информации активистов, 2 из этих судей, а именно Кадегроб и Котелевский, имеют отрицательное заключение от Общественного совета добродетели.
А относительно судьи Прибылова Высшая квалификационная комиссия судей отложила проведение квалификационного оценивания, а потому он до сих пор не подтвердил способность осуществлять правосудие.
Альбина Кадегроб
В заключении о ее несоответствии критериям добродетели и профессиональной этики говорится о том, что она
- в период с 2012 года по 2017 приняла по меньшей мере 93 решения на русском языке, что является нарушением;
- в составе коллегии судей вернула на должность подозреваемого в получении взятки налоговика Алексея Судака;
- в 2015 году задекларировала покупку автомобиля Volkswagen Tiguan в 2012 году стоимостью 148 000 гривен, хотя рыночная стоимость авто минимум вдвое выше.
Руслан Котелевский
В заключении о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики говорится
- в 2008 году судью обвиняли в получении взятки в размере 3 тысяч долларов. Котелевского отстранили от осуществления правосудия и наложили арест на все его имущество;
- был в составе коллегии, вернувшей на должность подозреваемого в получении взятки налоговика;
- с 2012 года по 2018 в судебном реестре можно найти по меньшей мере 232 судебных решения написанные на русском языке.
Вадим Прибылов
- дважды проходил собеседование в рамках квалификационного оценивания судей, однако не закончил оценивание;
- отменил постановление о конфискации в доход государства у "валютчика" Иваницкого С. 60 тысяч долларов;
- был в составе коллегии, вернувшей на должность подозреваемого в получении взятки налоговика.
Дело Сергея Стерненко: коротко
- Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.
- Активиста обвинили в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича. Более того, у судьи заверили, что он хотел таким образом завладеть деньгами – суммой в размере 300 гривен.
- Украинское общество считает дело сфальсифицированным и требует оправдательного приговора. Сам Стерненко называл дело политизированным.
- Сразу в день приговора по всей Украине люди собрались на массовые митинги.
- Также выходили на протест под Офис Президента в день рождения Стерненко – 20 марта. Тогда здание раскрасили и забросали файерами, что вызвало скандал.
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