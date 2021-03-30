Двое из трех судей, которые будут рассматривать апелляцию Сергея Стерненко имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности. Активисты выступили против того, чтобы дело вели люди, не имеющие безупречной репутации в профессиональном кругу.

Апелляцию будет рассматривать коллегия, в которую входят судьи Одесского апелляционного суда – Альбина Кадегроб(председательствующая), Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

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Что известно о судьях, которые будут рассматривать апелляцию

По информации активистов, 2 из этих судей, а именно Кадегроб и Котелевский, имеют отрицательное заключение от Общественного совета добродетели.

А относительно судьи Прибылова Высшая квалификационная комиссия судей отложила проведение квалификационного оценивания, а потому он до сих пор не подтвердил способность осуществлять правосудие.

Альбина Кадегроб

В заключении о ее несоответствии критериям добродетели и профессиональной этики говорится о том, что она

в период с 2012 года по 2017 приняла по меньшей мере 93 решения на русском языке, что является нарушением;

в составе коллегии судей вернула на должность подозреваемого в получении взятки налоговика Алексея Судака;

в 2015 году задекларировала покупку автомобиля Volkswagen Tiguan в 2012 году стоимостью 148 000 гривен, хотя рыночная стоимость авто минимум вдвое выше.

Руслан Котелевский

В заключении о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики говорится

в 2008 году судью обвиняли в получении взятки в размере 3 тысяч долларов. Котелевского отстранили от осуществления правосудия и наложили арест на все его имущество;

был в составе коллегии, вернувшей на должность подозреваемого в получении взятки налоговика;

с 2012 года по 2018 в судебном реестре можно найти по меньшей мере 232 судебных решения написанные на русском языке.

Вадим Прибылов

дважды проходил собеседование в рамках квалификационного оценивания судей, однако не закончил оценивание;

отменил постановление о конфискации в доход государства у "валютчика" Иваницкого С. 60 тысяч долларов;

был в составе коллегии, вернувшей на должность подозреваемого в получении взятки налоговика.

Дело Сергея Стерненко: коротко

Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.

Активиста обвинили в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича. Более того, у судьи заверили, что он хотел таким образом завладеть деньгами – суммой в размере 300 гривен.

Украинское общество считает дело сфальсифицированным и требует оправдательного приговора. Сам Стерненко называл дело политизированным.

Сразу в день приговора по всей Украине люди собрались на массовые митинги.

Также выходили на протест под Офис Президента в день рождения Стерненко – 20 марта. Тогда здание раскрасили и забросали файерами, что вызвало скандал.



Что известно о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала