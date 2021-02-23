В Одессе активисты переместили акцию протеста под следственный изолятор, где находится арестованный Сергей Стерненко. Там зажгли файеры и рисуют баллончиками с краской.

На Приморском бульваре в Одессе проходила акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Впоследствии 60 активистов переместили митинг ко входу в изолятор.

К теме 7 лет дали каждому из нас: у Стерненко объявили бессрочную акцию протеста

Протесты в Одессе

Всего на акцию в поддержку активиста Стерненко собрались около 200 человек. Участники акции скандируют: "Аваков – черт!", "Венедиктова – чума!", А также критикуют правоохранительную и судебную системы Украины.



Протест в Одессе / Фото "Думская"



Активисты поддерживают Стерненко / Фото "Думская"

Никаких агрессивных действий активисты не делают. Несколько человек рисуют баллончиком портрет Стерненко на стене изолятора. Они отмечают, что приговор Стерненко – сугубо политический и стал следующим шагом в давлении на украинских патриотов.



Протестующие разожгли файеры / Фото "Думская"

Протест под СИЗО в Одессе: видео

Митингующие разожгли файеры: яркое видео

Протесты против приговора Стерненко: главное

В Одессе 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко по делу о похищении человека.

Его признали виновным и приговорили к более 7 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В более 20 городах Украины люди вышли на протесты, чтобы выразить свое несогласие с таким "правосудием".

Также на акции протеста вышли в Варшаве.

Больше о том, как проходят протесты в Украине читайте по ссылке.