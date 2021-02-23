Огненные протесты: активисты в Одессе под СИЗО зажгли файеры – впечатляющие фото и видео
В Одессе активисты переместили акцию протеста под следственный изолятор, где находится арестованный Сергей Стерненко. Там зажгли файеры и рисуют баллончиками с краской.
Источник:dumskaya.net
На Приморском бульваре в Одессе проходила акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Впоследствии 60 активистов переместили митинг ко входу в изолятор.
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Протесты в Одессе
Всего на акцию в поддержку активиста Стерненко собрались около 200 человек. Участники акции скандируют: "Аваков – черт!", "Венедиктова – чума!", А также критикуют правоохранительную и судебную системы Украины.
Протест в Одессе / Фото "Думская"
Активисты поддерживают Стерненко / Фото "Думская"
Никаких агрессивных действий активисты не делают. Несколько человек рисуют баллончиком портрет Стерненко на стене изолятора. Они отмечают, что приговор Стерненко – сугубо политический и стал следующим шагом в давлении на украинских патриотов.
Протестующие разожгли файеры / Фото "Думская"
Протест под СИЗО в Одессе: видео
Митингующие разожгли файеры: яркое видео
Протесты против приговора Стерненко: главное
- В Одессе 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко по делу о похищении человека.
- Его признали виновным и приговорили к более 7 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- В более 20 городах Украины люди вышли на протесты, чтобы выразить свое несогласие с таким "правосудием".
- Также на акции протеста вышли в Варшаве.
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