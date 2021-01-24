Активисты утверждают, что на оккупированном Донбассе меняют кураторов предприятий. Кремль якобы хочет передать контроль над добычей угля компании, которую связывают с нардепом Украины. Вероятно, одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Изменение кураторов в экономике Донбасса

Добычей угля в ОРДЛО заниматься компания "Торговый дом. Донской уголь". Об этом сообщили в Восточной правозащитной группе, ссылаясь на свои источники.

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Активисты отметили, что компания "Внешторгсервис" больше не будет добывать уголь на оккупированном Донбассе. Вместо нее якобы будет "Торговый дом. Донской уголь". Курирует ее оппозиционный народный депутат Украины.

Иными словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО,

– говорится в сообщении правозащитников.

Связан ли с этим Медведчук

Активисты не назвали имя Медведчука. Однако "Украинская правда" пишет, что СМИ связывали эту компанию именно с этим политиком.

В сети была информация, что угольная отрасль оккупированного Донбасса действительно переходит под контроль Медведчука и заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. Для этого якобы и создали "Торговый дом. Донской уголь". Предприятие должно зайти на угольный рынок Донбасса с 1 февраля.