Ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды для Крыма вполне возможно. Впрочем, невозможно это сделать быстро – дело якобы нескольких лет.

Для опреснения воды нужно пройти множество этапов. Об этом Аксенов сказал в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет", пишут Крым.Реалии.

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По словам ставленника оккупантов, чтобы заняться опреснением воды на временно оккупированном полуострове надо определить главные факторы. В частности:

определить какого качества вода;

возможность ее подачи;

насколько в ней присутствуют минералы;

нужно ли будет ее дополнительно очищать.

Как он сказал, если это чистая пресная вода – "все вопросы снимаются". Тогда ее можно подавать в Северо-Крымский канал и в направлении Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма.

Если потребуется дополнительная очистка, тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум,

– сообщил Аксенов.

При этом он вновь подчеркнул, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для Крыма. Более того, работы уже ведутся на Азовском море. Эту позицию согласовали с российским куратором по Крыму Маратом Хуснуллини.

"На самом деле будем опреснять воду. Соответственно, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки, насколько возможно это быстро сделать", – подчеркнул Сергей Аксенов.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.

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