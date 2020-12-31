Ставленник Путина Аксенов: Опреснение воды в Крыму займет минимум несколько лет
Ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды для Крыма вполне возможно. Впрочем, невозможно это сделать быстро – дело якобы нескольких лет.
Для опреснения воды нужно пройти множество этапов. Об этом Аксенов сказал в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет", пишут Крым.Реалии.
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По словам ставленника оккупантов, чтобы заняться опреснением воды на временно оккупированном полуострове надо определить главные факторы. В частности:
- определить какого качества вода;
- возможность ее подачи;
- насколько в ней присутствуют минералы;
- нужно ли будет ее дополнительно очищать.
Как он сказал, если это чистая пресная вода – "все вопросы снимаются". Тогда ее можно подавать в Северо-Крымский канал и в направлении Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма.
Если потребуется дополнительная очистка, тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум,
– сообщил Аксенов.
При этом он вновь подчеркнул, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для Крыма. Более того, работы уже ведутся на Азовском море. Эту позицию согласовали с российским куратором по Крыму Маратом Хуснуллини.
"На самом деле будем опреснять воду. Соответственно, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки, насколько возможно это быстро сделать", – подчеркнул Сергей Аксенов.
Проблема с водоснабжением в Крыму: что нужно знать
- После российской оккупации Крыма на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Ведь до 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал.
- Также на территории Крыма возникло засоление почвы. Это связано с тем, что оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
- С 27 ноября в Ялте начали ограничивать подачу воды ночью. Впоследствии администрация города, подконтрольная России, сообщила, что с 14 декабря поставки будут по графику: 3 часа утром и столько же вечером.
- Кроме этого, оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины. Более того, они боятся, что украинская вода может быть ядовита.
- Украина обещает восстановить водоснабжение на территорию временно оккупированного Крыма только после деоккупации полуострова. Впрочем, поставки в составе специальных конвоев могут быть в случае гуманитарной катастрофы.
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