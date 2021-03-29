Народным депутатом от округа №50 Донецкой области, по предварительным данным, становится городской голова Доброполья Андрей Аксенов. Он был организатором "референдума" в так называемой "ДНР" в 2014 году и имеет российский паспорт.

По словам Казанского, в 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой.

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Незаконный референдум и паспорт России

На ютубе до сих пор можно найти эпическое видео с Новодонецкого, где сторонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать",

– отметил журналист.

Казанский подчеркнул, что Аксенова проводить так называемый "референдум" никто не заставлял, ведь боевиков в городе не было.

Сторонники боевиков благодарят Андрея Аксенова: смотрите видео

В начале войны мэр бежал в оккупированный Крым. Там он, отмечает журналист, получил российский паспорт. Эту информацию подтверждают и государственные органы России.



Аксенов может иметь российский паспорт / Скриншот из данных ФПС

"В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города", – рассказал Казанский.

На все вопросы по организации незаконного референдума он тогда отвечал: "Вы же говорите, что это был на самом деле не референдум. Какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос".

Задержание Аксенова

Оно состоялось в 2018 году, дело не касалось сепаратизма. Аксенова обвинили в коррупции: подделке документов и растрате имущества, впоследствии объявили в розыск.

После этого он сбежал из Украины. Впоследствии вернулся, назвав причиной отсутствия лечение.



Аксенов находился в розыске / Фото с Фейсбука Дениса Казанского

К слову, суд продолжается до сих пор. За это время Аксенов успел во второй раз стать мэром Доброполья, а теперь побеждает в довыборах в Верховную Раду.

Справка. По данным экзитпола на промежуточных выборах на избирательном округе №50 в Донецкой области победу с огромным отрывом одержал городской голова Доброполья Андрей Аксенов.