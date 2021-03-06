Украина зарегистрировалась в твиттере в 2016 году. В первой же своей заметке она поблагодарила Канаду и Польшу за то, что они первыми признали ее независимость в 1991 году.

Может ли вообще государство с помощью соцсетей доносить важные месседжи к более широкой аудитории и целесообразно ли вообще переносить государственную коммуникацию в соцсети – узнайте далее.

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Создали официальный аккаунт Украины

Трое друзей: Ярема Дух, Олег Науменко и Артем Жуков работали ранее в Администрации Президента и занимались коммуникациями. Летом 2016 года они поняли, что Украине не хватает внешней коммуникации для англоязычной аудитории.

Тогда они и решили создать в твиттере официальный аккаунт Украины. Сначала это была просто страница, которая рассказывала англоязычной аудитории о культуре Украины и значимых событиях из нашей истории.

С одной стороны, мы просто распространяли какие-то факты и информацию об Украине. В частности, когда требовалась какая-то реакция на происходящее в мире и показать официальную украинскую позицию,

– отметил один из основателей аккаунта Украины в твиттере Ярема Дух.

По его словам, информацию хотели показать интересно: не просто обычным пресс-релизом, а анимированной картинкой, видео и тому подобное.

Формат коммуникации изменился

Однако формат коммуникации изменился, когда российский президент в 2017 году заявил, что киевская княжна Анна Ярославна, которая вышла замуж за французского короля – россиянка.

Тогда авторы, от имени Украины, в твиттере отметили, что когда Анна Ярославна, была королевой Франции, на месте современной Москвы росли одни березки. В комментариях началась словесная перепалка между Украиной и Россией с использованием анимации.

Об официальном аккаунте Украины в твиттере: смотрите сюжет

А сам пост стал настолько популярным, что о нем сообщили сразу несколько мировых средств массовой информации, в том числе и CNN. С тех пор аккаунт Украины не раз напоминал о военных преступлениях России и об оккупации Крыма. Аккаунт в твиттере стал частью информационной политики.

Аккаунт – часть информационной политики

Социальный технолог Виктор Березенко уверен, что цифровизации сегодня не избежать. И страны также должны диджитализироваться, если они хотят и дальше держать диалог со своими гражданами.

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Ведь, по его словам, во время карантина наблюдался новый бум регистрации людей в соцсетях, в том числе и старшего возраста.

Я уверен в том, что если какая-либо страна не развивает свой собственный бренд в социальных сетях, то она много теряет. То есть это инструмент социальной коммуникации, который позволяет формировать твой имидж: как внутренний, так и внешний,

– отметил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

А вот директор креативного агентства Александр Смирнов считает наоборот. По его мнению, первоочередной задачей страны является налаживание социальной и экономической жизни.

Это и есть самый главный бренд страны, который будет о ней говорить – внутри и за пределами. В то время, как развитие бренда в соцсетях – это второстепенная или даже третьестепенная задачи.



Первая публикация в официальном аккаунте Украины / Фото из твиттера Ukraine

"Это на самом деле не способствует как бренд. Способствует то, что мы едим, сколько мы живем, как к нам относятся в мире, прозрачные ли у нас условия для ведения бизнеса, приезжают ли люди к нам или уезжают. Вот это важно для бренда", – сказал Смирнов.

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Сегодня команда из нескольких человек, желающая оставаться анонимной, продолжает вести аккаунт Украины в твиттере. Авторы отмечают, что иногда наблюдают скоординированную активность российских "троллей" на странице. Однако существенного вреда те не наносят.