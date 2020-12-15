Из Бюджетного кодекса, который будет рассматриваться на заседании 15 декабря, убрали долю акциза с топлива, который должен был поступать местным общинам. Однако соответствующий акциз должен остаться в общинах, считают нардепы.

Сейчас бюджет на 2021 год готовит не только Верховная Рада, но и органы местного самоуправления. Новосозданные ОТО ждут, что правительство сможет оставить им хоть какую-то долю от акциза. Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат Павел Бакунец.

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Он отметил, что правительство хочет децентрализовать соответствующие деньги, в то же время местные новосозданные общины на бюджетном комитете нашли частичное согласование, которое, возможно, поддержит парламент.

По словам нардепа, речь идет о том, чтобы деньги с акциза или их долю получали прямыми субвенциями новосозданные ОТО в зависимости от протяженности коммунальных дорог, обходя ОГА. Павел Бакунец добавил, что соответствующий вариант является компромиссным, но он многих не устраивает.

Сейчас дискуссия относительно акциза с горючего продолжается между всеми фракциями, а особенно – между депутатскими группами, в которые входят мажоритарщики. Бюджетный кодекс и собственно бюджет, по словам нардепа, будут рассматривать 4 и 5 вопросы повестки дня.

Фонд оплаты медикам

Депутат также рассказал, что прежде всего нужно обратить внимание на создание фонда, который будет гарантировать увеличение оплаты медикам.

Нам нужно немедленно создать фонд, который уже с января сможет помочь с надбавками к зарплате всем медицинским работникам,

– подчеркнул Павел Бакунец.

Он отметил, что перед принятием бюджета продолжается голосование и собственно за бюджетный кодекс, вероятно, многие народные депутаты будут ставить относительно этого свои правки.

Обратите внимание! 15 декабря Верховная Рада хочет принять бюджет на 2021 год. Подробнее о документе и спорах вокруг него – читайте здесь.



Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала